Amerika’da kritik öneme sahip ara seçimlere birkaç hafta kala, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler’in üzerinde uzlaştıkları konu bulmak oldukça zor.

Ancak bir konuda iki taraf da görüşbirliği içinde görünüyor.

O da, önümüzdeki iki yıl içinde Kongre’de çoğunluğun hangi partide olacağını ortaya çıkaracak bu seçimlerde, ana etkenin Başkan Donald Trump olacağı.

Amerikan Üniversitesi’nden uzman David Barker’a göre de bu yılki ara seçimlerin merkezinde Trump var.

Barker, “Evet, 2016’da yapılan seçimlerin birgün sonrasından bu yana Demokratlar bunu bekliyorlardı ve bu tamamen Trump’la ilgili bir durum. Trump da bunu tamamen kabulleniyor ve her şeyin onunla ilgili olmasını istiyor.” diyor.

Başkan Donald Trump için de bu yılki ara seçimler kişisel bir konu.

Bir başka uzman Lara Brown da Trump’ın ara seçimleri ulusal bir konu haline getirme çabasına hız verdiğini söylüyor.

Trump eski baş stratejisti Steve Bannon da Trump ve tabanı için bunun önemli olduğunu, “Sanırım bunu ulusal bir referandum haline getirir ve Trump’ın programının başarısının oylaması haline dönüştürürseniz, net olarak kazanacak olan ortaya çıkar ve Demokratlar kaybeder” sözleriyle ifade ediyor.