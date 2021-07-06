Ara sokağa götürdü! Bursa'da çocuk tacizcisine meydan dayağı

Edinilen bilgiye göre, Bursa merkez Yıldırım ilçesinde 45 yaşındaki bir fabrika işçisi, sokak ortasında oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu evinin önünden götürüp dar sokakta öperek taciz etti. Olaya şahit olan diğer çocukların bağrışmaları üzerine mahalle sakinleri, Murat Ö. isimli zanlıyı yakalayıp linç girişiminde bulundu. Burnu kırılan ve kanlar içinde bırakılan Murat Ö., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Mahalle sakinleri evlerinin önünde yaşanan olaya isyan ettiler. Çocuklarını sokağa çıkarmaktan korktuklarını ifade eden Müsebbiye Tosun, "Akşamüstü camın önünde kuran okurken bağrışma sesleri duydum. Cama çıktığımda koşuşturma vardı. Gitme, dur kaçırma kızı. Bırak çocuğu diyerek geçtiler. Gençler kavga ediyor herhalde diyerek içeriye girdim bende. Sonra bu olayın yaşandığını duydum. Bende dar aralığa giderek baktım. Öğrendim ki 5 yaşındaki çocuğun tacize uğramış. Mahalleli de hırpalamış biraz. Ben tutuklanmasını istiyorum. Benim de torunlarım var. Komşularımın da çocukları, torunları var. Çocuklarımızı sokağa çıkaramıyoruz. Korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

MAHALLE SAKİNLERİ İSYAN ETTİ

Çocuklarının sokakta oynadığını belirten mahalle sakinleri, "Diğer çocuklar koşarak, 'Anne küçük Z.'yi götürüyorlar' dediler. Bizim koşmamızla sapık kızı bırakmış. Mahalle sakinleri yakaladı. Böyle insanlara en ağır ceza verilmeli" dediler.

Sapığın olayın yaşandığı mahalleye yakın bir yerde oturduğu öğrenilirken, yaşananlar ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

