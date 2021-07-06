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  4. Ara sokağa götürdü! Bursa'da çocuk tacizcisine meydan dayağı

Ara sokağa götürdü! Bursa'da çocuk tacizcisine meydan dayağı

06.07.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da güpegündüz kapısının önünden götürdüğü 5 yaşındaki kız çocuğunu öperek taciz eden 45 yaşındaki sapık, olayı fark eden mahalle sakinleri tarafından yakalanıp feci şekilde dövüldü. Sapığın kız çocuğunu sokaktan götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalle sakinleri tacizcinin en ağır cezayı almasını istiyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa merkez Yıldırım ilçesinde 45 yaşındaki bir fabrika işçisi, sokak ortasında oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu evinin önünden götürüp dar sokakta öperek taciz etti. Olaya şahit olan diğer çocukların bağrışmaları üzerine mahalle sakinleri, Murat Ö. isimli zanlıyı yakalayıp linç girişiminde bulundu. Burnu kırılan ve kanlar içinde bırakılan Murat Ö., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Mahalle sakinleri evlerinin önünde yaşanan olaya isyan ettiler. Çocuklarını sokağa çıkarmaktan korktuklarını ifade eden Müsebbiye Tosun, "Akşamüstü camın önünde kuran okurken bağrışma sesleri duydum. Cama çıktığımda koşuşturma vardı. Gitme, dur kaçırma kızı. Bırak çocuğu diyerek geçtiler. Gençler kavga ediyor herhalde diyerek içeriye girdim bende. Sonra bu olayın yaşandığını duydum. Bende dar aralığa giderek baktım. Öğrendim ki 5 yaşındaki çocuğun tacize uğramış. Mahalleli de hırpalamış biraz. Ben tutuklanmasını istiyorum. Benim de torunlarım var. Komşularımın da çocukları, torunları var. Çocuklarımızı sokağa çıkaramıyoruz. Korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

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MAHALLE SAKİNLERİ İSYAN ETTİ

Çocuklarının sokakta oynadığını belirten mahalle sakinleri, "Diğer çocuklar koşarak, 'Anne küçük Z.'yi götürüyorlar' dediler. Bizim koşmamızla sapık kızı bırakmış. Mahalle sakinleri yakaladı. Böyle insanlara en ağır ceza verilmeli" dediler.

Sapığın olayın yaşandığı mahalleye yakın bir yerde oturduğu öğrenilirken, yaşananlar ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Mide bulandıran korkunç taciz! Dakikalarca takip etti, üzerine atlayıp kalçalarına dokunduMide bulandıran korkunç taciz! Dakikalarca takip etti, üzerine atlayıp kalçalarına dokundu

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa taciz
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hani kimse bişey yapmamış adam sağlam
ön kapıdan içeri sokup arka kapıdan salarlar.adalet mi var bu ülkede sanki

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