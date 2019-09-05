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Ara tatil, 1. sınıflar için sıkıntılı olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci 9 Eylül’de ders başı yapacak.

Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci 9 Eylül’de ders başı yapacak. Yaklaşık 2,5 aydır yaz tatili içerisinde olan öğrenciler yeni dönemle birlikte ara tatil uygulamasına da geçecekler. Doç. Dr. Berna Güloğlu’ya göre; “Ara tatil uygulaması 1. sınıflar için sıkıntı olabilir. Yeni okumaya geçtikleri bir dönemde bir haftalık kopma gerilemeye yol açabilir. Bu noktada velilerin çocukları üstündeki denetimleri çok önemli.”
Ebeveynlerin, çocuklarını en iyi tanıyan ve onların özelliklerini en iyi bilen kişiler olduğunu söyleyen Doç. Dr. Güloğlu; “Çocuklarının bu tatilde derslerden kopacağını düşünüyorlarsa, günlük çalışmalarını devam ettirmeleri konusunda onları desteklemeleri önemli olacaktır. Eğer ebeveyn çocuğunun böyle bir tatile ihtiyacı olduğunu ve akademik başarısına iyi geleceğini düşünüyorsa, daha sosyal etkinliklerin olduğu (müze gezme, kitap okuma, tiyatro-sinema gitme vb) bir program hazırlayabilirler” açıklamasında bulundu.
En önemli etken: Ara tatillerin nasıl geçirildiği
Yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan iki ara tatil dönemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berna Güloğlu, “Bireysel farklılıkları dikkate aldığımızda tüm düzenlemelerde olduğu gibi bu düzenlemenin de olumlu olarak etkilediği öğrenciler olduğu gibi olumsuz olarak etkilediği öğrencilerde olacak. Kimi için bir nefes alma, tazelenme ve yeniden enerji depolama imkanı olurken, kimi içinse konsantrasyonunda kesilme ve motivasyonunda düşme; dolayısıyla da derslerde kopma yaşanacak. Burada önemli olan öğrencilerin yeni düzenlemeye hazırlanmaları ve ara tatilleri nasıl geçirdikleri olacak” ifadelerini kullandı.
Yeni bir düzenleme ile üç ara tatilin olması fikrinin öğrencileri etkileyebileceğini belirten Doç. Dr. Berna Güloğlu; “Yıllardır alıştıkları bir düzen var, o düzeni tamamen değiştirdiğinizde, özellikle değişikliklerden hoşlanmayan öğrenciler için sıkıntı oluşturabilir. Değişikliklere açık olan ve kolay uyum sağlayanlar için daha az sıkıntı oluşturacak. Onlar çabuk adapte olacaklar. Bu sistemin okula yeni başlayacak öğrencilere uygulanması daha etkili olabilirdi. Onlar için okul demek üç ara tatil demek olurdu” dedi.
Uygulama birçok ülkede var
Bu uygulamanın olduğu birçok ülkenin olduğunu söyleyen BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Güloğlu, kitap okuyarak, farklı kültürleri öğrenerek, sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak da dinlenebileceğini söyleyen Doç. Dr. Berna Güloğlu; “İnternette takılarak, bilgisayar oyunu oynayarakta dinlenebilirsiniz. Bu noktada dinlenmeden ne anladığınız önemli olacak. Öz-denetim becerileri çok gelişmemiş öğrencilerimiz içinde veliler denetleme mekanizmalarında önemli olacak. Hem dinlenecekleri hem de öğrenecekleri etkinlikler planlamaları ve çocuklarının bu plana uymalarını sağlamaları gerekecek. Eskiden bunu senede bir kere yapıyordu veli, şimdi üç kere yapmak durumunda kalacak” şeklinde konuştu.
Tekrar yapmaya daha çok önem verilmeli
Yeni ara tatil sisteminin özellikle 1. sınıflar için sıkıntı olabileceğini de belirten Doç. Dr. Güloğlu; “Yeni okumaya geçtikleri dönem olacak ve bir haftalık kopma gerilemeye yol açabilir. Velilerin evde öğrenilenleri tekrar etmesi gerekecek. Sınava hazırlananlar içinse zaten tatillerde de çalışmaya devam ediyorlar. Özellikler hedefleri olan öğrenciler tüm tatillerde hız kesmeden çalışmaya devam ediyorlar. Okul ödevleri olmadan sadece sınava yönelik çalışma yapma imkanlarının olması duygusal olarak rahatlatabilir. Bir hafta boyunca hiçbir tekrar yapmayan öğrenci için bilgi kaybı olacaktır, ama ara sınıflar için bu bilgi kaybının uzun süreli olacağını sanmıyorum. Okul açıldıktan sonra bir hafta içinde giderilebilir, eğer öğrenci isterse” diyerek sözlerini tamamladı.

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