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Ara tatil bitiş tarihi 2020... 2020 -2021 MEB ara tatil tarihleri! Ara tatilde (16 - 22 Kasım) sokağa çıkma yasağı olur mu?

13.11.2020 11:25 | Son Güncelleme:
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Ara tatil bitiş tarihi 2020... 2020 -2021 MEB ara tatil tarihleri! Ara tatilde (16 - 22 Kasım) sokağa çıkma yasağı olur mu?

Kasım ayında ilk ara tatilini yapacak olan öğrenciler, MEB'in yayımladığı ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Koronavirüsten dolayı düzenli olarak okula gitmeyen çoğunlukla evden çalışarak EBA TV üzerinden ders yapan öğrenciler, ara tatili ne zaman bitiyor araştırıyor. Artan koronavirüs vakalarından dolayı ara tatilde sokağa çıkma yasağı olacak mı merak ediliyor. Milyonlarca öğrencinin velisi, binlerce öğretmeni ilgilendiren 2020- 2021 MEB ara tatili tarihleri haberimizde.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci koronavirüsten dolayı 31 Ağustos 2020 tarihinde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine uzaktan eğitimle başlamıştı. Öğrenciler ilk ara tatillerini 16 Kasım itibari ile yapacaklar.. Ara tatil ne zaman bitecek araştıran öğrenciler okullara yeni başladıkları için tatili çok aramayacaklar. Kasım ayında yapılacak ilk ara tatili 16- 22 Kasım tarihleri arasında olacak. Koronavirüs vakalarının son dönemlerde artış göstermesinden dolayı öğrenciler ara tatilde sokağa çıkma yasağı olacak mı araştırması yapmaya başladı. Veliler ise şimdiden ikinci dönem ara tatilin hangi güne geleceğini araştırıyor. 2020 - 2021 eğitim ve öğretim döneminde ara tatillerin takvimleri..

MEB ara tatili tarihleri

2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ ARA TATİL TAKVİMİ

Yaklaşık 18 milyon öğrenci koronavirüsten dolayı 31 Ağustos 2020 tarihinde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine uzaktan eğitimle başlamıştı. Öğrenciler ilk ara tatillerini yapmaya başlayacak. Ara tatil ne zaman bitecek araştıran öğrenciler okullara yeni başladıkları için tatili çok aramayacaklar. Kasım ayında yapılacak ilk ara tatili araştıran öğrenciler, ikinci dönem ara tatilin hangi güne geleceğini araştırıyor. Uzun zamandır okul hayatını özleyen öğrenciler, 16 Kasım itibariyle ilk ara tatiline başlamış olacak. 2020- 2021 MEB ara tatili tarihleri..

MEB ara tatili tarihleri

İlk ara tatilin ne zaman yapılacağını araştıran öğrenciler, aylardır EBA üzerinden uzaktan eğitim yaparak eğitime devam ediyor. MEB'in ara tatil takvimi birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak. 2020-2021 birinci dönem ara tatili 22 Kasım 2021 Cuma günü sona erecek.

2021 Yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü itibari ile başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü sonlanacak. Yarıyıl tatili ikinci dönemin başlamasıyla birlikte bitecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2021 Pazartesi günü itibari ile başlayacak.

MEB ara tatili tarihleri

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TARİHİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 2021 yılında yapılacak. 8 Şubat'ta başlayan ikinci dönem eğitiminin ilk yarı yıl tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü bitecek.

ARA TATİLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

16 Kasım tarihinde 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminin ilk ara tatilinin yapılacak olması öğrencilerin, ara tatilde sokağa çıkma yasağı olacak mı araştırması yapmasına neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını sıklıkla takip eden vatandaşlar, koronavirüs vakalarındaki artışlardan dolayı ara tatilde sokağa çıkma yasağı olur mu merak ediyor. 16- 22 Kasım sokağa çıkma yasağı olacak mı merak edilirken, Sağlık Bakanı Koca ve MEB Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından vatandaşların kısıtlamaların geri gelmesi beklentisi arttı.

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