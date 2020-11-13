Ara tatil bitiş tarihi 2020... 2020 -2021 MEB ara tatil tarihleri! Ara tatilde (16 - 22 Kasım) sokağa çıkma yasağı olur mu?

Yaklaşık 18 milyon öğrenci koronavirüsten dolayı 31 Ağustos 2020 tarihinde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine uzaktan eğitimle başlamıştı. Öğrenciler ilk ara tatillerini 16 Kasım itibari ile yapacaklar.. Ara tatil ne zaman bitecek araştıran öğrenciler okullara yeni başladıkları için tatili çok aramayacaklar. Kasım ayında yapılacak ilk ara tatili 16- 22 Kasım tarihleri arasında olacak. Koronavirüs vakalarının son dönemlerde artış göstermesinden dolayı öğrenciler ara tatilde sokağa çıkma yasağı olacak mı araştırması yapmaya başladı. Veliler ise şimdiden ikinci dönem ara tatilin hangi güne geleceğini araştırıyor. 2020 - 2021 eğitim ve öğretim döneminde ara tatillerin takvimleri..

2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ ARA TATİL TAKVİMİ

Yaklaşık 18 milyon öğrenci koronavirüsten dolayı 31 Ağustos 2020 tarihinde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine uzaktan eğitimle başlamıştı. Öğrenciler ilk ara tatillerini yapmaya başlayacak. Ara tatil ne zaman bitecek araştıran öğrenciler okullara yeni başladıkları için tatili çok aramayacaklar. Kasım ayında yapılacak ilk ara tatili araştıran öğrenciler, ikinci dönem ara tatilin hangi güne geleceğini araştırıyor. Uzun zamandır okul hayatını özleyen öğrenciler, 16 Kasım itibariyle ilk ara tatiline başlamış olacak. 2020- 2021 MEB ara tatili tarihleri..