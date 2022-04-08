Ara tatil kaç gün sürecek? 2022 Nisan ara tatil ne zaman bitecek? Nisan ayında öğrenciler bir haftalık ara tatil yapacak ve bol bol dinlenecek. Ara tatilde ödev olmayacak ve 5 günlük ders dönemini kapsayacak. Peki; 2022 Nisan ara tatil kaç gün sürecek? Ara tatil ne zaman bitecek?

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Öğrenciler 8 Nisan'dan itibaren tatile çıkmış olacak. Hafta sonu tatilleri de hesaba katıldığında toplam 11 günlük bir tatil süreci olacak.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Okullar, 18 Nisan’da yeniden açılacak öğrenciler okula gitmeye başlayacak.

SON DERS ZİLİ ÇALACAK

Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı.

Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.

Öğrenciler, 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek.

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.



