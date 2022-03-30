Ara tatil ne zaman? 1 hafta ara tatil ne zaman? Ara tatil nisan ayının kaçında? İkinci ara tatil ne zaman?

İkinci ara tatile çok az bir zaman kaldı. İlk ara tatile kasım ayında çıkan öğrenciler daha sonra da ocak ayında 15 tatile çıktılar. Şimdi ise öğrencilerin önünde nisan ara tatili var. Nisan ayına çok az bir süre kala öğrenciler ikinci ara tatil tarihlerini merak edip araştırmaya başladı. 18 Milyon öğrencinin gündeminde yer alan ikinci ara tatil hakkında merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz...

ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB Takvimine göre 18 milyon öğrencinin dinleneceği ara tatil 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihinde yapılacak. Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şu bilgileri verdi; "Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz."

2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Yüz yüze eğitim başladı: 6 Eylül 2021

İlk ara tatil: 15 Kasım 2021

Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 Pazartesi- 4 Şubat 2022 Cuma

İkinci dönem ara tatili: 11 Nisan-15 Nisan 2022

İkinci dönem: 7 Şubat 2022 Pazartesi- 17 Haziran 2022 Cuma

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN 2022?

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre okullarda 2. dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak ve 15 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.

