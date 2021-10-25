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Ara tatil ne zaman? 15 tatil ne zaman başlıyor?

25.10.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz yüze eğitim devam ederken öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında ara tatiller, resmi tatiller ve okulların kapanacağı tarih yer alıyor. Ara tatilin ve 15 tatilin ne zaman başlayacağı belli oldu. Öte yandan 29 Ekim 2021 Cuma gününün Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle okullar tam gün kapalı olacak. 28 Ekim'de ise yarım gün olacağı öngörülüyor. İşte detaylar...

Ara tatil ne zaman? 15 tatil ne zaman başlıyor?

2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başladı. Öğretim dönemi sürerken ara tatilin ne zamana denk geldiği sorusu öğrenciler ve öğrenci velileri tarafından merak konusu oldu. Ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama ile belli oldu.

ARA TATİL NE ZAMAN?

  1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak'da başlayacak ve 4 Şubat'a kadar sürecek. 2. dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karnelerin verileceği tarihin 17 Haziran 2022 olduğu belirtildi.

Ara tatil ne zaman? 15 tatil ne zaman başlıyor?

OKULLAR KAPANACAK MI? BAKAN KOCA YANITLADI

Yüz yüze gerçekleştirilen 2021-2022 eğitim öğretim döneminde, vaka sayılarında görülen yükseliş ile online eğitime geçiş gündeme geldi. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, "En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz" ifadeleri kullanılmıştı.

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