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Ara tatil ne zaman? 2022 2. dönem ara tatili ne zaman yapılacak?

23.01.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim öğretim dönemi devam ederken öğretmenler ve öğrenciler ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Karneler 17 Haziran 2022'de alınacak. Peki ara tatil ne zaman? 2022 2. dönem ara tatili ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Ara tatil ne zaman? 2022 2. dönem ara tatili ne zaman yapılacak?

Eğitim öğretim dönemi ortalarında öğrencilerin en çok merak ettikleri konunun başında tatil tarihleri geliyor. Yaz tatilinin başlayacağı tarihin yanı sıra, nisan ayında tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Bu yıl ara tatil nisan ayında yapılacak. İşte merak edilenler...

Ara tatil ne zaman? 2022 2. dönem ara tatili ne zaman yapılacak?

İKİNCİ DÖNEM YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayan 2. dönem tatili 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Yarıyıl tatili için öğretmenlerin, öğrencilere ödev vermemesini isteyen Bakan Özer şu açıklamalarda bulundu: "Öğretmenlerimiz beklenenin çok üzerinde bir aşılanma oranına sahip oldular. Onun için ben eğitim sistemimizin bel kemiği olan kıymetli öğretmenlerimizi bu fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. İnşallah Cuma günü iki haftalık yarıyıl tatiline gireceğiz. Öğretmenlerimizden de küçük bir istirhamımız var. Öğrencilerimize bu hafta içerisinde ödev verilmesin. Özellikle eğitime yeni başlayanlar hariç diğer öğrencilerimizin hepsi bu bir yıllık aradan sonra ilk aylarda eğitim öğretime başlama konusunda gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu beş aylık yoğun eğitimden sonra onların da iki hafta dinlenmeye ihtiyaçları var. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimiz de bu iki hafta içerisinde öğrencilerimize ödev vermeyecekler. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz ilk hafta dinlenecekler inşallah."

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