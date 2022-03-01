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Ara tatil ne zaman? 2022 İkinci ara tatil hangi güne denk gelecek?

01.03.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler ve öğrenci velilerinin gündeminde 2. Dönem ara tatil tarihi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2. Dönem ara tatil tarihini açıklayarak öğrencilerin ve öğrenci velilerinin aklındaki soru işaretlerini sildi. Peki Ara tatil ne zaman? 2022 İkinci ara tatil hangi güne denk gelecek? İşte MEB'de ara tatil takvimi...

Ara tatil ne zaman? 2022 İkinci ara tatil hangi güne denk gelecek?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. İkinci dönemin başlamasıyla 2. dönem ara tatilin hangi güne denk geldiği araştırılmaya başlandı. Peki ara tatil ne zaman? 2022 İkinci ara tatil hangi güne denk gelecek? İşte ayrıntılar...

Ara tatil ne zaman? 2022 İkinci ara tatil hangi güne denk gelecek?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Ara tatil ne zaman? 2022 İkinci ara tatil hangi güne denk gelecek?

ARA TATİL KAÇ GÜN?

İkinci ara tatilin süresi birinci ara tatilin süresiyle aynı olacak. İkinci ara tatil, hafta sonu günleriyle beraber toplamda 9 gün olacak.

Ara tatil ne zaman? 2022 İkinci ara tatil hangi güne denk gelecek?

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayan ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Karneler ise 17 Haziran 2022’de alınacak.

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Nisan ayı tatiliyle alakalı açıklama yapan Bakan Özer, "Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz." dedi.

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