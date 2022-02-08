Ara tatil ne zaman 2022? İkinci dönem Nisan ara tatili ne zaman başlayacak?

Ara tatil için çok sayıda öğrenci geri sayıma başladı. Yarıyıl tatilinden çıkan öğrenciler internet üzerinden yaptıkları araştırmalara hız verdi. Nisan ayında ikinci ara tatile girildikten sonra okullar yaz tatili için kapanacak. Öğrenci ve veliler MEB 2021 - 2022 resmi takvimine göre tatil planı yapacaklar. Ara tatil ne zaman? İkinci dönem Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? sorularının yanıtı ve Milli Eğitim Bakanlığı 2021 - 2022 resmi takvimi ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

ARA TATİL NE ZAMAN 2022?

7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm ilçelerde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime başlandı. Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer, Omicron varyantı veya artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceklerini açıkladı.

7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapan öğrenciler, 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında ikinci ara tatile çıkacak.

İKİNCİ DÖNEM NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021 - 2022 resmi takvimime göre; öğrenciler 11 Nisan Pazartesi ila 15 Nisan Cuma günü arasında ikinci ara tatile girecek. Öte yandan Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022’de alınacak.

MEB RESMİ TAKVİMİ 2021 - 2022

İlk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapıldı.

Öğrenciler yarıyıl tatiline 24 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında çıktı.

İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.

Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022’de alınacak.

