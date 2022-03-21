Ara tatil ne zaman? 2022 Nisan ayı ara tatil ne zaman? İkinci ara tatil ne zaman başlıyor?

Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği nisan ayı ara tatili için geri sayım başladı. Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlarında yeni bir uygulama getirmişti. Yürürlüğe giren bu uygulama ile öğrencilerin iki kez fazladan eğitimlerine mola vereceği duyuruldu. Bu sene yani 2022 yılında da uygulanacak olan bu planlama vatandaşlar tarafından tarih yaklaştıkça gündeme geliyor. 2. dönemdeki ara tatilin tarihini öğrenmek isteyenler, sorular sormaya devam ediyor. 2022 Nisan ayı ara tatil hakkında merak edilenleri haberimizde işledik...

2022 ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2022 NİSAN AYI ARA TATİL NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.