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Ara tatil ne zaman? 2022 Nisan ayı ara tatil ne zaman? İkinci ara tatil ne zaman başlıyor?

21.03.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca öğrencinin gözü ve kulağı gözü ara tatile çevrildi. Merakla beklenen nisan ara tatil tarihini Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. 2021-2022 Eğitim yılının ilk ara tatili Kasım ayında verilmişti. Daha sonra da 15 tatil oldu ve ardından 2. döneme geçildi. Öğrenciler ve veliler şimdi ise nisan ayındaki yani 2. dönemdeki ara tatil tarihini merak ediyor. İşte 2022 Nisan ayı ara tatil detayları!

Ara tatil ne zaman? 2022 Nisan ayı ara tatil ne zaman? İkinci ara tatil ne zaman başlıyor?

Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği nisan ayı ara tatili için geri sayım başladı. Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlarında yeni bir uygulama getirmişti. Yürürlüğe giren bu uygulama ile öğrencilerin iki kez fazladan eğitimlerine mola vereceği duyuruldu. Bu sene yani 2022 yılında da uygulanacak olan bu planlama vatandaşlar tarafından tarih yaklaştıkça gündeme geliyor. 2. dönemdeki ara tatilin tarihini öğrenmek isteyenler, sorular sormaya devam ediyor. 2022 Nisan ayı ara tatil hakkında merak edilenleri haberimizde işledik...

2022 ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2022 NİSAN AYI ARA TATİL NE ZAMAN?

  • 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

  • Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

  • Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

  • İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.
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