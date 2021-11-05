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Ara tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte kasım ara tatili tarihi…

05.11.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim çalışma takvimini açıkladı. 6 Eylül’de eğitim-öğretime başlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, kasım ara tatilinde hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün boyunca tatil yapacak.

Ara tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte kasım ara tatili tarihi…

Milyonlarca öğrenci, eylül ayından itibaren yüz yüze eğitime başlamıştı. Kasım ayı içerisinde başlayacak olan ilk ara tatille birlikte, öğrenciler rahat bir nefes alacak. Peki kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? İşte detaylar…

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci dönem ara tatili yani kasım tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler 12 Kasım Cuma gününden itibaren 21 Kasım Pazar gününe kadar 9 gün boyunca tatil yapmış olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

  • Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022'de başlayacak ve 4 Şubat 2022’ye kadar devam edecek. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihlerinde olacak. Karneler de 17 Haziran 2022'de verilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı
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