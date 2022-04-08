Okullar ne zaman tatil 2022? Ara tatil ne zaman başlıyor? 2022 MEB ikinci ara tatil ne zaman bitiyor?

Ara tatil tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Nisan ayında öğrenciler bir haftalık ara tatil yapacak ve bol bol dinlenecek. Veli ve öğrenciler Okullar ne zaman tatil? Ara tatil ne zaman başlıyor? MEB ikinci ara tatil ne zaman bitiyor? sorularının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli E ğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre; İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayan ara tatil 5 gün sürecek.

2022 MEB İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklmada 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayan ara tatilin 15 Nisan 2022 Cuma günü bitecek. Fakat Hafta sonları ile birleştirildiğinde 9- 17 Nisan aralığının tatil olduğu söylenebilir.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İlk ve ortaöğretim okullarında ikinci dönem eğitiminin 7 Şubat Pazartesi ile 17 Haziran 2022 Cuma tarihleri arasında olduğu açıklanmıştı.

Okullar 17 Haziran 2022 Cuma günü kapanacak ve öğrenciler yaklaşık 2,5 aylık yaz tatiline girmiş olacaklar.

