Ara tatil yok mu? Tatil neden yok? Bakan Selçuk açıkladı

1 Mart sonrası alınan yeni kararlarla birlikte okulların düşük, orta riskli illerde ortaokullar ve liseler dahil diğer tüm kademelerde açılacağı ve eğitim-öğretime başlanacağını açıklandı. Bu kararın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün akşam CNN Türk'te bazı açıklamalarda bulundu. Öğrenci ve veliler yayının ardından araştırmaya koyuldu. Yapılan açıklamalara göre ara tatil yok mu? Tatil neden yok?

ARA TATİL OLACAK MI?

Bakan Selçuk okulların yeni düzeniyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk 1 haftadaki vaka sayısında artış oldu mu?' sorusuna Selçuk, "Telefonumda olan kişiye özel bir yazılım var. Bu yazılımla ben ana sınıfında 1-2-3-4-5-8-12'de tamamında kaç çocuğumuzun ailesinde temaslı, pozitif var. Bunları günlük görebiliyorum. Bunların renk skalası var. Son bir haftada gördüğümüz farklılık şu, kısmi olarak bir artış var" şeklinde yanıt verdi.

Selçuk, sorulan 'Liseliler neden yüz yüze sınav oluyor?' sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin yüzde 77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var. Bizim lise öğrencilerimizin yüzde 40'ından fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. 'Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım. Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu gibi yaşadığımız' problemler var. Şu anda ilkokullar devam ediyor mu ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da yüzde 90'nın üzerinde bir geri çekilme oluyor. Niye çalışayım noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çok merak edilen ara tatil olacak mı sorusunu da bu yayında yanıtladı. Selçuk, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok" şeklinde konuştu.



