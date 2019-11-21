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Ara tatilde öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 13:29 | Son Güncelleme

ANKARA'da ara tatile giren öğrenciler için deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

ANKARA'da ara tatile giren öğrenciler için deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi. Öğrencilere, deprem ve yangın anında nasıl hareket etmeleri uygulamalı gösterildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genelinde düzenlediği 180?e yakın etkinlik sayesinde 18 - 22 Kasım tarihleri arasındaki ara tatil öğrenciler açısından dolu geçti. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü?nün düzenlediği etkinlikler arasında yer alan deprem ve yangın tatbikatında ilginç görüntüler oluştu. Çankaya Gençlik Merkezi?ndeki tatbikatta öğrencilere deprem ve yangın anında nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amiri Nurettin Ayvaz, yangının çıkış yolları, yangın anında yapılacaklar, yangına müdahale etme yöntemleri ve yangın söndürme tüpünün kullanımı hakkında genel bilgi verdi. Ayvaz, daha sonra yakılan ateşi yangın söndürme tüpüyle söndürdükten sonra, gönüllü öğrencilere yangın söndürme tüpünü vererek yangına nasıl müdahale edeceklerini öğretti. Yangını başarıyla söndüren öğrenciler arkadaşları tarafından alkışlandı.
PETEKLERDEN MAKET BİNA YAPTILAR
Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi?nde yürütülen atölye çalışmaları da büyük ilgi gören etkinlikler arasındaydı. 'Küçük Mimar Sinanlar Kütüphanede' adlı etkinlikte öğrenciler hayal gücünü kullanarak, petek şeklindeki malzemelerle birbirinden ilginç maket binalar yaptı. Etkinlikte ders veren Mimar-Eğitmen Ayşe Seda Gürkaynak, Biz mimarlık ve çocuk atölyesi olarak çocuklara mimarlığı bir araç olarak kullanıp, temelde tasarım becerilerini geliştirmeleri için ortamlar sunuyoruz aslında. Mimarlığın içinde matematik de var, fen de, geometri de var ve bir anlamda sanat var. Kendilerine petek şeklindeki malzemeleri sunarak tasarımlar yapmalarını istedik. Bu konuda tamamen özgür olarak çalıştılar dedi. Ahşap atölyesinde tahtalara yontarak şekil veren öğrenciler ise, el becerilerini geliştirirken eğlenceli anlar yaşadı.
EBRU YAPMAYI ÖĞRENDİLER
Öğrencilerin ebru yapımını uygulamalı olarak öğrendiği Ebru Atölyesi?nde de renkli görüntüler meydana geldi. Ebru yapımını öğrenen çocuklar, daha sonra yaptıkları ebruyu kağıda da aktardılar. Şehit Abdülkadir Yüzbaşıoğlu Ortaokulu öğrencisi Buse Yılmaz (11), Ara tatilde dinlenmek ve rahatlamak için ebru sanatını seçtim. Renkleri, şekilleri, boyanın su üstündeki hali dikkatimi çekti ve hoşuma gitti. Değişik renkleri kullanarak çiçekler, arabalar, böcekler gibi şeyler yaptık dedi.

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