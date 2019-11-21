HABER

Ara tatilde yunus parkında izdiham yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 16:20 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilin girmesiyle birlikte Bodrum’da bulunan yunus parkında ücretsiz olarak öğrencilere yunus gösterisi sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilin girmesiyle birlikte Bodrum’da bulunan yunus parkında ücretsiz olarak öğrencilere yunus gösterisi sunuldu. 300 kişilik yunus parkına 500 öğrenci gelince izdiham oluştu.
Ara tatilin girmesiyle birlikte Bodrum’da bulunan birçok eğlence merkezi çocuklara özel programlar hazırladı. Güvercinlik Mahallesi’nde bulunan yunus parkı ise öğrenciler için ücretsiz yunus gösterisi yaptırdı. 500 öğrenci ve aileleri yunus parkına akın etti. 300 kişilik parka 500 öğrenci ve aileleri gelince izdiham yaşandı. Çocuklar pürdikkat gösterileri izledi. Zaman zaman heyecanlanan öğrenciler yunusları yakından görmek istedi. Birbirinden ilginç hareketler yapan yunuslar çocuklar tarafından büyük beğeni topladı. Yaklaşık 1 saatlik gösteri için Muğla ve ilçelerinden de öğrenciler geldi. Yunusları ilk kez gören bazı öğrencilerin şaşkınlıkları yüzlerinden okundu. Bazı öğrenciler de telefonlarıyla fotoğraf çekme yarışına girdi.
Yunus parkının sahibi İsmet Parmak çocuklar için güzel bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, “Ara tatil nedeniyle biz de öğrencilerimize ve ailelerine değişik bir gün yaşatmak ve kültürel etkinliklere dahil olmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Çocukların sevincini ve mutluluklarını görüyorum. Bu etkinliğe destek veren herkese teşekkür ediyorum. Tamamen ücretsiz bir etkinliktir. Çocuklara güzel bir gün yaşatmaktır amacımız” ifadelerini kullandı.
Milas’tan gelen Nüket Özgen ilk defa geldiklerini belirterek, “Çok güzel bir etkinlik, mutluluk ve şaşkınlıkla izliyoruz yunusları. Burada çocuklarımızın mutlu olduklarını gözlerimizle görüyoruz. Birçok hastalıkta da rehabilitasyon olarak da tedavi edici özelliği var yunusların. Doğada olsalar bu kadar iyi bakılamaz bu balıklar” şeklinde konuştu.
Öğrenciler ise çok mutlu olduklarını belirterek, yunusları ilk kez gördüklerini ve çok beğendiklerini söylediler.

2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası 2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası
HDP önündeki eylemde 80'inci gün; aile sayısı 57 oldu (2)HDP önündeki eylemde 80'inci gün; aile sayısı 57 oldu (2)
Marmara Denizi'ndeki deprem araştırmasında ilk sonuçlarMarmara Denizi'ndeki deprem araştırmasında ilk sonuçlar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Yargıtay'dan, Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin davada karar!

Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin davada karar!

Arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamış

Kan donduran cinayet! Önce boğazını kesti sonra...

Burdur'da korkunç olay! Babasını öldürüp yakmış!

Sorguda itiraf etti! Babasını öldürüp yakmış!

Marmara Denizi'ndeki deprem araştırmasında ilk sonuçlar

Marmara Denizi'ndeki deprem araştırmasında ilk sonuçlar

Eczanede eline aldığı uyuşturucu yan etkisi bulunan ilacı yuttu

Eczanede şaşkına çeviren olay

TÜRKSAT baskını davasında Yargıtay, verilen cezaları onadı

Yargıtay kritik davada verilen cezaları onadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.