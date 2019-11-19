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Ara tatili fırsat bilip Odunpazarı’na akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 16:16 | Son Güncelleme

Eskişehir’in tarihi ve kültür açısından en önemli bölgelerinden biri olan Odunpazarı, ara tatili fırsat bilen öğrencilerle adeta dolup taştıEskişehir’de tarihi Odunpazarı bölgesine giden öğrenciler, verilen ara tatilin tadını doyasıya çıkarıyor.

Eskişehir’in tarihi ve kültür açısından en önemli bölgelerinden biri olan Odunpazarı, ara tatili fırsat bilen öğrencilerle adeta dolup taştı
Eskişehir’de tarihi Odunpazarı bölgesine giden öğrenciler, verilen ara tatilin tadını doyasıya çıkarıyor. Bu eğitim öğretim döneminde ilk defa bir haftalık ara tatil uygulaması devam ediyor.. Öğrencilerin verilen ara tatilde kültür, bilim, sanatla uğraşmasını ve bu tarz etkinliklere katılması konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, aileleri de şehirlerde gerçekleşen etkinliklere çocuklarını göndermeleri konusunda uyarmıştı.
Eskişehir’in tarihi ve kültür açısından en önemli bölgelerinden biri olan Odunpazarı’nda tatili fırsat bilen öğrencilerle adeta dolup taştı. Şehir içi ve şehir dışından aileleri ile birlikte gelen gençler, Odunpazarı bölgesinde gezerek tarihle iç içe zaman geçirdi. Beyaz altın olarak bilinen lületaşı ile yapılan ürünleri inceleyen öğrenciler, bu konuda da esnaftan bilgi aldı.

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