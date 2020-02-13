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Araba büyüklüğünde kaplumbağa fosili bulundu

13.02.2020 09:06 | Son Güncelleme

Güney Amerika'da yaklaşık 7 milyon yıl öncesine kadar yaşadığı tahmin edilen araba büyüklüğündeki kaplumbağa fosili bilim insanları tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

Araba büyüklüğünde kaplumbağa fosili bulundu

Güney Amerika'da yaklaşık 7 milyon yıl öncesine kadar yaşadığı tahmin edilen araba büyüklüğündeki kaplumbağa fosili bilim insanları tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

İlk olarak 13 milyon önce yaşamaya başladığı düşünülen 'stupendemys geographicus' türüne ait fosiller, Kolombiya'nın Tatacoa Çölü ile Venezuela'nın Urumaco bölgesinde bulundu.

Bu türe ait ilk fosiller 1970'li yıllarda bulunmuştu, ancak 4 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen hayvana dair çok sayıda mesele gizemini korumaya devam ediyor.

Bir araba büyüklüğünde ve ağırlığında olduğu düşünülen bu türün Güney Amerika'da Amazon ve Orinoco nehirleri oluşmadan önce yaşadığı tahmin ediliyor.

Stupendemys geographicus

Bu türün erkeklerinde kabuklarının iki yanında da bir boynuz olduğu düşünülüyor. Fosillerde bulunan derin yaralardan ötürü bu boynuzların rakiplerle yapılan kavgalarda kullanıldığı tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, üç metre uzunluğunda bir kabuk ve alt çene kemiği bulduklarını, bu keşifler sayesinde hayvanın yemek alışkanlıklarıyla ilgili ipucu elde ettiklerini söylüyor.

Araştırmacılara göre bu dev kaplumbağa göllerin ve nehirlerin derinlerinde dev timsahlar ile beraber yaşıyordu; daha küçük hayvanları, otları, meyveleri ve tohumları yiyordu.

Bu türün bu kadar büyük olmasının nedeni kendini diğer vahşi hayvanlara karşı koruması olarak düşünülüyor.

Bölgede çalışma yapan bilim insanları

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