HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Araba egzozundan çıkan ses silaha benzetilince polis alarma geçti

Araba egzozundan çıkan ses silaha benzetilince polis alarma geçti

16.12.2020 16:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te bir otomobil içinden silah atıldığı ihbarını alan polisler, plakası tespit ettikleri aracı kısa sürede yakalandı.

Bilecik’te bir otomobil içinden silah atıldığı ihbarını alan polisler, plakası tespit ettikleri aracı kısa sürede yakalandı. Araç içinde arama yapan ekipler, malum sesin egzozundan çıktığı tespit ederek, alkollü sürücüyü gözaltına aldılar.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan vali konağı çevresinde 11 AAU 400 plakalı otomobilden silah atıldığı ihbarını alan polis ekipleri alarma geçti. Ekiplerin mahalle üzerinde yaptığı arama sonucunda otomobili aynı mahallede Abdulhamit Han Bulvarı üzerinde seyir halindeyken yakaladı. Otomobil içinde ve sürücü üzerinde arama yapan ekipler, malum sesin aracın egzozundan çıktığı tespit ettiler. Polis memurları aracın gaz diye tabir edilen pedalına bastığı esnada egzozdan ilk önce bir ateş, ardından bir patlama sesi çıktığı görüldü. Otomobil sürücüsüne alkol testi yapan ekipler. Sürücünün 115 promil alkollü olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ve ismi öğrenilemeyen sürücüye yüksek ses ile çevre kirliliği yaptığı gerekçesi ile alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Para vermeyince üzerine kolonya döküp öldürmekle tehdit ettiPara vermeyince üzerine kolonya döküp öldürmekle tehdit etti
11 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!11 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik

Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik

Enflasyon ve döviz mesajı

Enflasyon ve döviz mesajı

Uzaktan eğitim için bilgisayar aldı, hayatının şokunu yaşadı

Uzaktan eğitim için bilgisayar aldı, hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüs ilacına Türk damgası!

Koronavirüs ilacına Türk damgası!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Para vermeyince üzerine kolonya döküp öldürmekle tehdit etti

Para vermeyince üzerine kolonya döküp öldürmekle tehdit etti

Son dakika! Bahçeli'den ABD'nin yaptırım kararına tepki

Bahçeli'den ABD'nin yaptırım kararına tepki

Balıkesir'deki çevre felaketi için belediyeden suç duyurusu

Balıkesir'de çevre felaketi! Belediye harekete geçti

150 bin liralık dolandırıcılık yapan sahte jandarmalar adliyeye sevk edildi

150 bin liralık dolandırıcılık yapan sahte jandarmalar adliyeye sevk edildi

Balıkesir'de koronavirüsten ölenlerin cenazelerini yıkamak için 5 bin lira istendiği iddiasına soruşturma

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı hastaneye kaldırıldı

Rektör Çuvalcı hastaneye kaldırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.