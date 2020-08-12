HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Araba fiyatına satılan tay podyumda bakıcısını böyle tepti

Araba fiyatına satılan tay podyumda bakıcısını böyle tepti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2020 13:39 | Son Güncelleme

Karacabey Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen ünlü Arap Yarış Tayları, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki harada görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada ’Alevkıran’ isimli tay 170 bin liraya satıldı. Açık arttırma sırasında podyuma çıkarılan tayın bakıcısını tepme anı kameralara yansıdı. Tüm katılanların şok olduğu olayda yaralanan bakıcı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araba fiyatına satılan tay podyumda bakıcısını böyle tepti

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan harada, Karacabey’de yetiştirilen Arap Yarış Tayları satışa çıkartıldı. Toplam 82 taydan 46’sının satıldığı açık artırmalarda TİGEM 3 milyon 101 bin lira gelir elde etti. Açık artırmada ’Serhat Fırtınası’ isimli tay İsmail Altın tarafından 220 bin liraya satın alındı. ’Alevkıran’ isimli tay 170 bin liraya Ergün Fırat’a, ’Yıldırımalp’ isimli tay İsmail Altın’a 170 bin TL’den satılırken ’Öz Bulut’ isimli tay ise 160 bin liraya Abdullah Yazıcı tarafından satın alındı. Açık artırmada en düşük tay 15 bin liraya satılırken, 36 tay ise alıcı bulamadı.

Ayrıca satışlarda, Alevkıran isimli tayın şaha kalkarak podyumda kendisini gezdiren bakıcısını tepmesi bir anda şok etkisi yaptı. Kanlar içerisinde podyumu terk eden bakıcı, Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak kafasına dikiş atıldı.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Ortalık fena karıştı! Uçan tekme attıOrtalık fena karıştı! Uçan tekme attı
Aslanpençesi çayı: Faydaları nelerdir, nasıl hazırlanır?Aslanpençesi çayı: Faydaları nelerdir, nasıl hazırlanır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Floyd'un son anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Floyd'un son anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

Altın yeniden yükselişe geçti!

Altın yeniden yükselişe geçti!

İlginizi Çekebilir

8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler

8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aksaray'da uçan tekmeli kavga kamerada

Ortalık fena karıştı! Uçan tekme attı

Böcekçil hayvan 'Sivri burun' Şanlıurfa’da ortaya çıktı!

Çok nadir görülüyor! Şanlıurfa'da ortaya çıktı

Koronavirüse yakalanan doktor uyardı! 'İşiniz yoksa evden çıkmayın'

Koronavirüse yakalanan doktor böyle uyardı!

Halaylı asker eğlencesi pahalıya patladı! Baba-oğula 6 bin 300 lira ceza

Halaylı asker eğlencesi pahalıya patladı!

Üsküdar'da ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi

Küçük çocuk ölümden döndü! O anlar kamerada

Tutmaç Çorbası nasıl yapılır? Masterchef Tutmaç Çorbası tarifi nedir?

Tutmaç Çorbası nasıl yapılır? Masterchef Tutmaç Çorbası tarifi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.