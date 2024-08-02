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  4. Araba içinde unuttuğunuz o eşyalara dikkat: Otomobil kül olabilir

Araba içinde unuttuğunuz o eşyalara dikkat: Otomobil kül olabilir

02.08.2024 14:50
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Diyarbakır’da uzun yıllardır oto tamirciliği yapan Hasan Balta, yaz aylarında araç içinde parfüm ve çakmak gibi patlayıcı maddelerin bırakılmasının ciddi tehlikeler oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Araba içinde unuttuğunuz o eşyalara dikkat: Otomobil kül olabilir

Diyarbakır Merkez 3. Sanayi Sitesinde uzun yıllardır oto tamirciliği yapan Balta, yaz mevsiminde sıcak havaların artmasıyla araç içinde unutulan çakmak, parfüm ve gaz sıkışmasına neden olan eşyaların, araç içinde patlamalarına ve araçların bu sebeple kül olabileceğine dikkat çekti.

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Yaz aylarında yüksek sıcaklıkların bu maddelerde gaz sıkışmasına neden olup patlamalara yol açabileceğini belirten Balta, “Bu patlamalar, araç içinde yangına sebep olabilir ve bu da aracın tamamen yanmasına kadar gidebilir. Bu yüzden, bu tür maddeleri araç içinde bırakmamak, serin ve güvenli bir yerde muhafaza etmek gerekiyor. Aracı gölge bir yere park etmek de sıcaklık riskini azaltabilir. Bu konudaki uyarılar önemli ve dikkate alınmalı” diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Araç araba
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