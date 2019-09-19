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Araba kiraladı, 40 bin liralık icra ile hayatı karardı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 12:08 | Son Güncelleme

Samsun’da 4 günlüğüne otomobil kiralayan Tokatlı esnaf 40 bin lira dolandırıldığı iddiası ile açtığı davayı kazandı ama mal varlığı üzerindeki icrayı kaldıramamanın sıkıntısını yaşıyor.Türkiye genelinde araç kiraladıktan sonra haklarında icra takibi başlatılan yüzlerce kişiden biri olan Tokatlı esnaf yaşadığı dolandırıcılık olayını dile getirdi.

Samsun’da 4 günlüğüne otomobil kiralayan Tokatlı esnaf 40 bin lira dolandırıldığı iddiası ile açtığı davayı kazandı ama mal varlığı üzerindeki icrayı kaldıramamanın sıkıntısını yaşıyor.
Türkiye genelinde araç kiraladıktan sonra haklarında icra takibi başlatılan yüzlerce kişiden biri olan Tokatlı esnaf yaşadığı dolandırıcılık olayını dile getirdi. Erbaa ilçesinde oto ve halı yıkama işi yapan Engin Baş, yaklaşık 3 yıl önce Samsun’da bir oto kiralama firmasında otomobil kiraladığını ifade ederek, “Kredi kartımdan 2 bin lira provizyon adı altında bir miktar çektiler. Onun haricinde 950 lira kira bedelini nakit olarak ödedim. Haricen sözleşme adı altına bir evrak imzalattılar bana. Kiralama sürecinden sonra aracı teslime gittim. Evrakları daha sonra teslim edeceklerini söylediler. Sonuç itibariyle iade etmediler, 2 gün sonra beni arayıp araca zarar verdiğimi söylediler. Bizden para koparmaya çalıştılar, sıkıntılı tipler olduğunu fark ettiğim için kabul ettim.2 bin lira provizyondan kesmelerini söylemem rağmen 370 lira para talep ettiler. Aradan uzun bir süre geçtikten sonra ise postacı tarafından bir tebligat geldi ‘40 bin lira borcunuzu 7 gün içinde ödemez iseniz haciz yolu ile işlem başlayacaktır’ diye. Dolandırıcı olan kişi senedi doldurup icra göndermiş. Sosyal medya hesaplarına, haberlere baktığım da ise bu kişilerin dolandırıcı olduğunu gördüm” dedi.

Dolandırılanlar grup kurdu
Baş, şahısların dolandırıcı olduğuna dair açtığı davayı kazandığını belirterek, “Bu kişi kaçak olarak bir akrabasının kimliği ile yaşadığını tespit ettik. Y.S isimli şahıs Tekirdağ’da yakalandı. Benim açtığım dava ile 5 yıl hapis cezası ile 10 bin lira para cezasına çarptırıldı. Son bir ay içerisinde bir çok kişiyi icraya verdiğini öğrendim. Bu insanlar benim bugüne kadar yaptığım mücadeleleri sosyal medya hesaplarından görerek bana ulaştılar. Bende hepsine ayrı ayrı laf anlatmayla uğraşmaktansa whatsapp grubu kurdum. Artık bütün mağdurlar buradan birileri ile haberdar oluyorlar. Ülkemizde hukuk çok yavaş ilerlediği için kendi kendimize çözüm arıyoruz şuanda. 40 bin lira dolandırıldım, icraya konulan senet nedeniyle gayrimenkul ve araçlarım da haciz var. Esnafım ben bu anlamda işlerimi yürütemiyorum. 4 yıldır bu işle uğraşıyorum kimseye de laf anlatamıyorum” diye konuştu.

Otomobil kiralarken imzaladığınız evraklara dikkat
Araç kiralarken sözleşme adı altında imzalatılan evrakları imzalarken dikkatli olunması tavsiyesinde bulunan Baş, "Okumadığınız hiçbir şeyi imzalamayın.Geri teslim alamayacağınız hiçbir şeyi imzalamayın. Yoksa uzun süre uğraşırsınız, başınız yanabilir, uzun süre uğraşırsınız. Beni dolandıran kişi yakalandı ama hukuk yavaş ilerliyor. Bu şahısları Samsun’da tanımayan yok, savcısı, hakimi, polisi hepsi biliyor ama buna rağmen arpa boyu yol alamıyoruz. Bundan sonraki süreçte diğer mağdurlarla bir olup bu işten bütün insanları kurtarmak istiyoruz. Benim bildiğim kadarıyla yüzün üzerinde kişi dolandırdılar. Her birinden provizyonun haricinde 20 bin ile 100 bin liraya kadar senet doldurup icraya koydular ve tahsil ettikleri rakamlarda oldu. Bizim gibi uğraşmayıp parasını ödeyen insanlar da oldu" ifadelerini kullandı.

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