HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü

Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 11:00 | Son Güncelleme

Antalya'da araç kiralamak isterken imzaladığı boş senet ile kendilerine 'Efeler' adını veren çetenin tuzağına düşen emekli Yarbay Mehmet Olcay Kımıllı, tüm mal varlığını gelen haciz ile kaybetti. Çete üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Kımıllı, eşinin boşanma davası açtığını, yaşadığı üzüntü nedeniyle iki gün önce safra kesesi ameliyatı olduğunu anlattı.

Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26 yıl mühendis subay olarak çalıştıktan sonra yarbay rütbesinde emekli olan Mehmet Olcay Kımıllı, Isparta'daki bir araç kiralama şirketinden araç kiralamaya karar verdi. 1 yıllık kiralama için 25 bin TL vermeyi teklif ettiği E.M. ile 21 Eylül günü, sözleşme yapmak için Antalya'daki bir iş yerinde buluştu. Sözleşme yapılırken E.M.'nin yanına M.E. ve R.E. adlı 2 kişi geldi. Kımıllı, 2 gün sonra M.E. ve R.E. tarafında telefonla aranıp, aracı teslim alması için aynı yere çağrıldı. İkili, Kımıllı'ya çek ve senet tahsilatı işiyle uğraştıklarını, kendilerine verdiği senetlerin tahsilatını yapamadıklarını, bu nedenle bir senet daha ciro etmesini söyledi. Kımıllı, kabul etmeyince de şüpheliler, emekli yarbaya annesi ile çocuklarının fotoğrafları ve adreslerini göstererek, tehditler savurdu.

BOŞ SENET İMZALATTILAR

Kendilerini Isparta'nın 'Efeler' çetesi olarak tanıtan şüpheliler, iddiaya göre silah tehdidiyle Kımıllı'ya boş senet imzalattı. Şüphelilerden E.M., aldığı senetleri teminat senedi olarak başkasına verdiğini, bu kişilerin kendisini dolandırdığını, dolandırıcılar hakkında savcılığa şikâyet dilekçesi verdiğini anlatarak, aracı Kımıllı'ya teslim etmedi. Bunun üzerine Kımıllı, şüpheliler E.M., M.E., R.E. G.K., B.K. ve yaptığı araştırmalar sonucunda çetenin başı olduğunu öğrendiği, Isparta'da galericilik yapan A.Ö. hakkında savcılığa 'dolandırıcılık' suçundan şikayetçi oldu.

Ancak kısa süre sonra Mehmet Olcay Kımıllı, telefonuna gelen bir mesajla, hakkında Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldığını öğrendi. Şüphelilerin kendisine imzalattıkları boş senede 600 bin dolar yazıp, 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ihtiyadi haciz kararı aldırdığını öğrenen Kımıllı'nın Isparta 2. İcra Mahkemesi tarafından verilen karar doğrultusunda emekli maaşı ile OYAK birikimlerine ve babadan kalma 7 gayrimenkulüne haciz geldi.

Savcılık soruşturması devam ederken gelen haciz ile büyük şok yaşayan Kımıllı, CİMER'e şikâyette bulundu. Ardında da haciz işleminin durdurulması için dava açtı.

HAYATI ALT ÜST OLDU

Yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu anlatan Kımıllı, eşinin kendisine boşanma davası açtığını, hayatının alt üst olduğunu söyledi. Kımıllı, "Mal varlığımın büyük bölümünü kaybettim. Psikolojim çok bozuk. İki gün önce bu yüzden safra kesesi ameliyatı oldum. Soruşturma devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
Çekiliş saati heyecanla bekleniyorÇekiliş saati heyecanla bekleniyor
Hangi hastalık kaç puan ediyor?Hangi hastalık kaç puan ediyor?
En Çok Okunan Haberler
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta açık alanlarda sigara içilmesi yasaklandı
Bir ilde daha açık alanda sigara içme yasağı
Son hava durumu tahmini! Meteoroloji uzmanı duyurdu, çarşamba günü pastırma sıcakları bitiyor
Çarşamba gününe dikkat! Pastırma sıcakları bitiyor
Yer: Gaziantep! Yarı çıplak halde 5. kattan düştü
Yarı çıplak halde 5. kattan düştü! Yaşam mücadelesi veriyor
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması! Trabzon'la ilgili paylaşımı tepki çekmişti
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
Adana'da üç gün hastalığı paniği! Büyükşehirden açıklama
Bir ilde üç gün hastalığı paniği, vatandaşlar endişeli! Büyükşehirden açıklama
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Ekim Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 26 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.