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  4. Araba kirlenmesin diye işçisini bagajda taşımıştı! Bu görüntünün bedeli belli oldu

Araba kirlenmesin diye işçisini bagajda taşımıştı! Bu görüntünün bedeli belli oldu

15.01.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin tepkisini çeken olayda o patrona ceza kesildi. Antalya'da işçisini alışverişe otomobilinin bagajında getirip götüren inşaat şirketi sahibine araç dışında yolcu taşımaktan 1665 lira ceza ödeyecek.

Araba kirlenmesin diye işçisini bagajda taşımıştı! Bu görüntünün bedeli belli oldu

Gazipaşa ilçesinde Şehit Ast. Kd. Üçvş. Süleyman Gür Bulvarı'ndaki yapı market önünde, çarşamba günü saat 16.00 sıralarında, işverenin, çalışanını otomobilin bagajında taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÇALIŞAN BAGAJDAN ÇIKTI

Görüntülerde, inşaatlarda boya işi yapan işveren, otomobiliyle bulvardaki yapı marketin önünde durdu. Sürücü otomobilinden inerken, çalışanı ise bagajdan çıktı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yapı marketten ayakkabı alıp çıkan kişi ve işçisi tekrar otomobile yöneldi. İşçi yine bagaja bindi. Bulvardaki bir kişi ise işçinin girdiği bagajın kapağını kapatmasına yardım etti. O anlar ayrıca güvenlik kamerasına yansıdı.

AKRABA OLDUKLARI BELİRLENDİ

Savcılık talimatıyla kamera kayıtlarını inceleyen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işveren ve işçiye ulaştı. Polis merkezinde ifadeleri alınan ve isimleri açıklanmayan bu kişilerin akraba olduğu belirtildi. İşveren ile işçi ifadesinde şikayetçi olmadıklarını belirtti.

PARA CEZASI KESİLDİ

İşverene Trafik Tescil Büro Amirliği tarafından araç dışında yolcu taşımaktan 1665 lira para cezası kesildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya İşçi
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