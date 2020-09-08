Araba kullanırken maske takmak zorunlu mu? Maske takmamanın cezası ne kadar? Maske takmanın zorunlu olduğu yerler!

Koronavirüs önlemleri genişletilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Tavsiye Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Covid 19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı ve tüm Türkiye'ye gönderildiğini söylediği yeni genelgeye göre maske takmak, ev hariç tüm yaşam alanlarında zorunlu oldu. Peki maske takmamanın yasak olduğu yerler neresi? Araba kullanırken maske takmak zorunlu mu? İş yerlerinde maske takmamanın cezası var mı? İşte maske takmama cezası ve son dakika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması...

NERELERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU OLDU?

İçişleri Bakanı Soylu'nun 81 ile gönderildiğini açıkladığı karara göre nerelerde maske takmaz zorunlu oldu araştırılmaya başlandı. Tüm Türkiye'de uygulanacak karara göre meskenler dışında; kamuya açık tüm alanlarda maske takmak zorunlu oldu. Peki maske takmamanın yasak olduğu yerler neresi araştıranlar için bu alanların; işyerleri, fabrikalar, sahiller, toplu ulaşım araçları, piknik alanı, sahiller, sokak, park, bahçe, cadde vb. alanlar oldu. Bu alanları kullanan tüm vatandaşlara maske takma zorunluluğu geldi. Peki maske takmamanın cezası ne kadar? Maske takmayanlara bir ceza uygulanacak mı?