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Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

29.04.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süre direksiyon başında zaman geçiriyorsanız bu durumu daha eğlenceli hâle getirecek ürünlere ihtiyaç duyabilirsiniz. İşe gidip gelirken kat edilen mesafe can sıkıcı olabiliyor. Araç içine yapacağınız birkaç ekleme ile uzun yolculukları keyifli ve eğlenceli geçirmeniz mümkün. Arabanızın kalitesini ve kullanışlılığını artıracak ürünler arıyorsanız sizin için hazırladığımız listeye göz atmadan alışveriş yapmayın deriz!

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Aracınızı seviyor ancak direksiyon başında geçen zamanı keyifli hâle getirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz! Arabanıza uygun ve ihtiyacınızı karşılayacak kaliteli ürünleri tercih ederek arabanızın konforunu yükseltebilirsiniz. Zevk alarak araba kullanmanızı sağlayacak telefon tutucudan koltuk kılıfına, şarj cihazından ses sistemine, bardaklıktan navigasyona kadar birçok farklı ürünü ele aldığımız yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz modelleri güvenle satın alabilirsiniz.

1. Zarif tasarımıyla Baseus Osculum Telefon Tutucu

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

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Baseus Osculum Telefon Tutucu'yu vakumlu vantuzu sayesinde torpidoya kolayca yapıştırabilirsiniz. Alt kısımda bulunan şarj girişi, telefonunuz tutucudayken şarj etme imkânı veriyor. 3 farklı destek noktası olan ürün, telefonu sıkıca kavrayarak engebeli yollarda bile güvenle durmasını sağlıyor. 360 derece dönebilen başlığı sayesinde istediğiniz yöne rahatça çevirebilirsiniz. Böylece ürünü ister yatay ister dikey konuma kolayca getirebilirsiniz. Tüm araç modellerine uyum sağlayan tutucuyu dilediğiniz zaman torpidodan sökebilir, tekrar takabilirsiniz. Benzersiz tasarımıyla aracınıza hoş görünüm katacak ürüne mutlaka şans verin.

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2. Yön bulmanızı kolaylaştıran Garmin Drivesmart Navigasyon Cihazı

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Gitmek istediğiniz yere sizi kısa ve kolay yoldan götürecek bir ürüne ihtiyacınız varsa Garmin Drivesmart Navigasyon Cihazı'nı tercih edebilirsiniz. 1200 x 720 piksel ekranı sayesinde çizilen rotayı kolayca takip edebilirsiniz. Lityum pili 1 saate kadar kesintisiz kullanım sağlıyor. Ayrıca ürünü araç içinde kolayca şarj edebilirsiniz. Harita güncelleme özelliğiyle sürekli olarak güncellenen ürün, her zaman en kısa yoldan gitmenizi sağlıyor. Geri vites kamerasıyla uyumlu cihaz, geri gidişlerde kamera ekranı olarak da kullanılabilir. Ürünü sesli komut ile kolayca çalıştırabilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla cihazı uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

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3. Mükemmel temizlik için Black & Decker Araç Süpürgesi

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Aracınızın her daim temiz kalmasını sağlayan Black & Decker Araç Süpürgesi, 5 metre uzunluğundaki kablosuyla temizlik sırasında rahat hareket imkânı veriyor. Yüksek emiş gücüne sahip motoru ve zorlu alanlara ulaşmanızı sağlayan başlıkları ile aracınızı dip köşe temizleyebilirsiniz. Uzatılabilen esnek hortumu konforlu kullanım sunuyor. Kompakt tasarımı sayesinde araç içinde fazla yer kaplamayan ürün, alan tasarrufu da yapıyor. Tek düğme ile açılan toz haznesini elinize temas etmeden rahatça boşaltabilirsiniz. Çift filtreleme sistemi ile filtrenin tıkanmasının önüne geçebilirsiniz. Şeffaf toz haznesi, çöpün doluluk seviyesini takip etmenizi sağlıyor.

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4. Telefonunuzu kolayca şarj etmenizi sağlayan Hypergear Şarj Cihazı

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Gün boyu araç içinde seyahat etmek zorunda olanların en çok yaşadığı problemlerin başında biten telefon şarjı geliyor. Hypergear Şarj Cihazı sayesinde bu problemden kolayca kurtulabilirsiniz. Çakmak girişine takılan ürün, USB giriş özelliğiyle şarj kablosunu takabileceğiniz alan oluşturuyor. Böylece telefonunuzu istediğiniz zaman şarj edebilirsiniz. Yüksek şarj kapasitesi olduğu için telefonunuzu kısa sürede şarj ediyor. Ufak tasarımı sayesinde araç içinde fazla yer kaplamayan cihaz, kötü görüntüye sebep olmuyor. Apple lisanslı ürünlerden olan cihazın tüm güncellemelerini sorunsuz şekilde yapabilirsiniz.

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5. Dayanıklı yapısıyla Ugreen Bluetooth Alıcısı

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Aux girişi bulunan arabanıza Ugreen Bluetooth Alıcısı'yla Bluetooth özelliği kazandırmaya ne dersiniz? USB çıkışından enerjisini alan ürün, telefon üzerinden Bluetooth ile müzik aktarımı yapmanızı sağlayarak en sevdiğiniz müzikleri çalmanıza yardımcı oluyor. Böylece otomobil içinde benzersiz müzik deneyimi yaşatıyor. Cihazda bulunan dâhilî mikrofon sayesinde gelen aramalara ürün üzerinden cevap verebilirsiniz. Esnek kablosu, cihazın boyunu istediğiniz gibi ayarlama imkânı veriyor. Dâhilî bataryası bulunmayan ürün, sıcaktan oluşan batarya şişmesi gibi sorunları yaşamanıza neden olmuyor. Sağlam materyallerden elde edilen cihazı uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

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6. Güneş ışınlarından koruyan Brussels Cam Filmi

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Güneşin zararlı ışınlarını dışarda tutacak bir ürün satın almak istiyorsanız Brussels Cam Filmi'ne göz atabilirsiniz. Siyah renkli ürün, güneşin zararlı ışınlarının araç içine girmesini engelleyerek sıcak havalarda otomobilin içinin serin kalmasını sağlıyor. Böylece enerji tasarrufu yapmanıza olanak veriyor. Ayrıca güneş ışınlarına mâni olduğu için sürüş sırasında gözlerinizin güneşten rahatsız olmasını da önlüyor. Şeffaf yapıya sahip cam filmi, arabanıza dekoratif görünüm de kazandırıyor. Ayrıca arabanın içinin dışardan görünmesini engelleyerek mahremiyet sunuyor. Yapışkan yüzeyi sayesinde filmi cama kolayca uygulayabilirsiniz. Ürünü dilerseniz evinizin ya da ofisinizin camında da kullanabilirsiniz.

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7. Düzenli bir araç için Pazarana Organizer

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Arabasının düzenli kalmasını isteyenlerin bayılacağı Pazarana Organizer, can sıkıcı dağınıklığa engel oluyor. Kompakt tasarımlı ürün, araç içinde fazla yer kaplamadığı için hem kötü görüntüye neden olmuyor hem alan tasarrufu yapıyor. Geniş folyolu iç kısmı sıcak havalarda soğuk içeceklerinizi muhafaza etmenizi sağlıyor. Fileli yan kısım ise içecekler için ekstra alan sağlıyor. Ürüne telefon, dergi ve anahtar gibi eşyaları yerleştirebilirsiniz. Klips kilit sistemi sayesinde ön koltuğun baş kısmına kolayca takabilir, istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Zarif görünümüyle arabanıza güzellik katıyor. Dayanıklı materyallerden elde edilen ürün uzun yıllar size eşlik ediyor.

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8. Bel ve sırt ağrılarını önleyen RandOffOn Koltuk Koruyucu

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

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Bel ve sırt bölgesinde kullanılan süngerler sayesinde sürüş keyfinizi ikiye katlayan RandOffOn Koltuk Koruyucu, uzun yolculuk sırasında sırt bölgesinde oluşacak ağrıları minimuma indiriyor. Ortopedik sünger, gün boyu araba kullansanız da konfor sunuyor. Araç koltuğunun aşınmasını ve deforme olmasını engelleyen ürün, arabanızın ilk günkü gibi yeni kalmasına yardımcı oluyor. Su geçirmez tasarımı sayesinde üzerine dökülen sıvının koltuğa geçmesini önlüyor. Tüm marka ve model araçlarda kullanabilirsiniz. Esneyen yapısıyla araç koltuğuna göre rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Kaymaz özelliğiyle koruyucuyu sürekli düzeltmek zorunda kalmıyorsunuz. Ayrıca ürün terletme de yapmıyor.

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9. Benzersiz müzik deneyimi için Focal Ses Sistemi

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Uzun yolculuk ya da sıkıcı şehir trafiğinde müzik dinlemeden yapamıyorsanız Focal Ses Sistemi'ni seveceğinizden eminiz. Yüksek bas gücü ve kristal netliğindeki sesi ile eşsiz müzik deneyimi yaşatıyor. Müziğin ince tonunu yakalamanızı sağlayan ürün, müzik keyfinizi ikiye katlıyor. Bu sayede yolculuğunuzun nasıl bittiğini anlamayacaksınız! Arabanızda arkadaşlarınızla küçük partiler vermenize olanak veriyor. Ürünü Volkswagen'in Passat 2015 ila 2022 modelleri arasında kullanabilirsiniz. 4 adet hoparlörü olan cihaz, 16 cm hoparlör çapına ve 120 watt rms gücüne sahip. Sağlam yapısıyla ses sistemini uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

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10. Ekstra alan sağlayan Universal Bardaklık

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Yolculuk sırasında sıcak ya da soğuk içecek içmeyi sevenlerin en çok yaşadığı sorunların başında bardak ya da kutuyu koyabileceği düzgün bir yerin olmaması geliyor. Universal Bardaklık sizi bu dertten kurtarıyor. Koltuk arasına yerleştirilen ürün, çift bardak yeri sayesinde araç içinde bardak ve içecekler için ekstra alan oluşturuyor. İçecekleri sağlam şekilde tutan bardaklık, engebeli yollarda içeceklerin dökülmesini önlüyor. Zarif görünümüyle otomobil içine güzel hava katıyor. Orta kısımda bulunan alana ise telefon ve anahtar gibi küçük eşyalarınızı koyabilirsiniz. Arabanın daha derli toplu görünmesine katkıda bulunuyor. Dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunuyor.

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