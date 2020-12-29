Aracınızın sıvı bakımları önemli bir konudur. Özellikle soğutma sıvısını belli ve düzenli aralıklarla kontrol etmeniz gerekecektir. Birde tabi ki aracınız eski model ise sık bakım hayat kurtarabilir. Aracınızın soğutma sıvısı çok önemli dedik. Bu soğu motorun güç ürettiği sırada ortaya çıkan ısıyı motor bloğundan uzaklaştıran en önemli argüman motor soğutma sıvısıdır. İşte bu durum soğutma suyunun en kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatır. Peki soğutma sıvısı eksilirse ne olur? Araba neden su eksiltir? Su kaçağı nasıl giderilir? ARABA NEDEN SU EKSİLTİR? Arabanın su eksiltmesi bir çok farklı sebepten olabilir. Bunun için birden fazla noktaya bazen bakmak gerekebilir. Soğutma sıvısı bir çok farklı yol izleyerek aracın içerisinde dolandığı için, farklı noktalarda yaşanan sorunlar aracın su eksiltmesine sebep olabilir. BAĞLANTI NOKTALARINDAN KAYNAKLI SU EKSİLTMELER Aracın soğutma sıvısı bir çok farklı noktadan geçip radyatöre, oradan da tekrar sisteme dahil olur. Bu aktarım sırasında bir çok boru, bağlantı noktası ve benzeri yerlerden geçen soğutma sıvısı, bu noktalarda olan hasar veya sorunlardan kaynaklı eksilebilir. Bağlantı noktalarını bu durumda tek tek kontrol etmek gerekir. Varsa çatlak veya sorun giderilmesi gerekmektedir.

HORTUM ÇATLAKLARINDAN KAYNAKLI SU EKSİLTMELERİ Araçta bulunan su, hortumlar yardımıyla motorun içinde dolanır. Bu hortumlar zamanla yıpranır. Onun yıpranmasına sebep olan konu ise sürekli olarak ısınıp soğuyan yapı. Sürekli olan bu sıcaklık değişimi kauçuk hortumların yapısına zamanla zarar vermektedir. Hortumlar genelde küçük çatlaklar eşliğinde su kaçırmaya başlar. CONTA YANMASINDAN KAYNAKLI SU EKSİLTMELER Aracınızın motorunda bir çok conta vardır. Ama en önemli ve soğutma sıvısının eksiltmesine neden olan durum üst kapak contasıdır. Bu conta zamanla eskiyerek özelliğini kaybeder. Motor yağı ve su karışım yaşar. Bu durumda motorun soğutma sıvısı eksilmeye başlar. Yukarıda bahsettiğimiz durumlardan kaynaklı araç su eksiltme yaşayabilir. Bu doğrultuda yukarıda bahsettiğimiz alanları kontrol ederek, sorunların ortadan kaldırılması gerekir. Ancak yukarıda bahsettiğimiz konuların dışında da araç su eksiltebilir. GAZLI ARABA NEDEN SU EKSİLTİR? LPG sistemine sahip araçlara halk arasında gazlı araba da denebiliyor. Bu tarz araçların su eksiltmesi belki de en çok normal karşılanan durumlardan oluyor. Burada şuna dikkat etmek gerek. LPG sisteminde yer alan karıştırıcı parçanın belli bir ısıda olması gerekiyor. Bu ısıyı karıştırıcı aracın soğutma sisteminden yararlanarak sağlıyor. Bunu sağlamak için aracın soğutma sistemi hattında yer alan borulara T bağlantı atılarak bu sıvının LPG sisteminin karıştırıcı parçasının içinden de geçmesi sağlanıyor. Genelde bu bağlantılar doğru yapılmadığında araç su eksiltebilir. Bu parçaların montajı iyi yapılmak zorunda. Arada kullanılan kelepçe ve benzeri parçaların sağlamlığı da önem arz etmektedir.

CONTA YAKAN ARABA NEDEN SU EKSİLTİR? Benzinli ve dizel arabalar belli bir sisteme göre inşa edilmişlerdir. Burada ortaya çıkan ısı, atık gaz ve benzeri birçok değişken önceden tespit edilmiştir. Buna uygun AR-GE çalışmaları ise arabalar da yapılmıştır. LPG daha sonradan takılabilen bir sistem olduğu için, aracınızı bu çalışma şartlarına ayarlamanız gerekmekte. Eğer ki bu ayarı düzgün yapmazsanız, aracınızı da yer alan contalar zamanla aşınacaktır. LPG, benzinin yanmasından daha fazla ısı açığa çıkardığı için, conta ve benzeri argümanlar daha da çok aşınır. Birde yapılan kötü LPG ayarı işleri iyice zorlaştırır. Yüksek ısı contanın yanmasına sebep olur. Conta standart olan özelliğini yitirdiği için su ve motor yağı birbirine karışmaya başlar. Aracınız bu evreden sonra su eksiltmeye başlar. Hatta zamanla su ekleme kutunuzda yağ parçalarını pelte şeklinde görebilirsiniz. Böyle bir duruma yol açmamak için LPG ayarını sürekli ve düzenli kontrol ettirmeniz gerekecek. Ayrıca düzgün ayar yapıldığından da emin olmak gerek. TERMOSTAT ARIZASI SU EKSİLTMEYE SEBEP OLUR MU? Termostat arızası aracınızda baş gösterdiyse, motor iç sıcaklığınız artış gösterecektir. Bu sayede fazla ısınan su genleşme kabından buhar yoluyla dışarı atılacaktır. Bu durum belli bir süre sonra aracınızın su eksiltmesine sebep olacak. Artan sıcaklık, motorun conta ve benzeri argümanları da fazlasıyla zarar vermektedir. Conta yakma ve motorun revizesine kadar uzana bir serüven ile karşı karşıya kalabilirsiniz.