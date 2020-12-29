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Araba neden su eksiltir?

29.12.2020 11:28 | Son Güncelleme:
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Araba neden su eksiltir?

Aracınızın sıvı kontrollerini ne sıklıkla yapıyorsunuz? Düzenli kontrol yaptığınızı düşünürsek, hiç aracınızın su eksilttiğine şahit oldunuz mu? Peki araba neden su eksiltir? Bu aslında bir çok noktaya bakmanızı gerektiren bir konudur. Çünkü aracınızdan birden fazla bağlantı vardır ve tüm bu bağlantı noktalarından aracınız su eksiltebilir. İşte araba neden su eksiltir sorusunun cevapları..

Aracınızın sıvı bakımları önemli bir konudur. Özellikle soğutma sıvısını belli ve düzenli aralıklarla kontrol etmeniz gerekecektir. Birde tabi ki aracınız eski model ise sık bakım hayat kurtarabilir. Aracınızın soğutma sıvısı çok önemli dedik. Bu soğu motorun güç ürettiği sırada ortaya çıkan ısıyı motor bloğundan uzaklaştıran en önemli argüman motor soğutma sıvısıdır. İşte bu durum soğutma suyunun en kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatır. Peki soğutma sıvısı eksilirse ne olur? Araba neden su eksiltir? Su kaçağı nasıl giderilir?

ARABA NEDEN SU EKSİLTİR?

Arabanın su eksiltmesi bir çok farklı sebepten olabilir. Bunun için birden fazla noktaya bazen bakmak gerekebilir. Soğutma sıvısı bir çok farklı yol izleyerek aracın içerisinde dolandığı için, farklı noktalarda yaşanan sorunlar aracın su eksiltmesine sebep olabilir.

Araba neden su eksiltir?

BAĞLANTI NOKTALARINDAN KAYNAKLI SU EKSİLTMELER

Aracın soğutma sıvısı bir çok farklı noktadan geçip radyatöre, oradan da tekrar sisteme dahil olur. Bu aktarım sırasında bir çok boru, bağlantı noktası ve benzeri yerlerden geçen soğutma sıvısı, bu noktalarda olan hasar veya sorunlardan kaynaklı eksilebilir. Bağlantı noktalarını bu durumda tek tek kontrol etmek gerekir. Varsa çatlak veya sorun giderilmesi gerekmektedir.

Araba neden su eksiltir?

HORTUM ÇATLAKLARINDAN KAYNAKLI SU EKSİLTMELERİ

Araçta bulunan su, hortumlar yardımıyla motorun içinde dolanır. Bu hortumlar zamanla yıpranır. Onun yıpranmasına sebep olan konu ise sürekli olarak ısınıp soğuyan yapı. Sürekli olan bu sıcaklık değişimi kauçuk hortumların yapısına zamanla zarar vermektedir. Hortumlar genelde küçük çatlaklar eşliğinde su kaçırmaya başlar.

Araba neden su eksiltir?

CONTA YANMASINDAN KAYNAKLI SU EKSİLTMELER

Aracınızın motorunda bir çok conta vardır. Ama en önemli ve soğutma sıvısının eksiltmesine neden olan durum üst kapak contasıdır. Bu conta zamanla eskiyerek özelliğini kaybeder. Motor yağı ve su karışım yaşar. Bu durumda motorun soğutma sıvısı eksilmeye başlar.

Yukarıda bahsettiğimiz durumlardan kaynaklı araç su eksiltme yaşayabilir. Bu doğrultuda yukarıda bahsettiğimiz alanları kontrol ederek, sorunların ortadan kaldırılması gerekir. Ancak yukarıda bahsettiğimiz konuların dışında da araç su eksiltebilir.

GAZLI ARABA NEDEN SU EKSİLTİR?

LPG sistemine sahip araçlara halk arasında gazlı araba da denebiliyor. Bu tarz araçların su eksiltmesi belki de en çok normal karşılanan durumlardan oluyor. Burada şuna dikkat etmek gerek. LPG sisteminde yer alan karıştırıcı parçanın belli bir ısıda olması gerekiyor. Bu ısıyı karıştırıcı aracın soğutma sisteminden yararlanarak sağlıyor. Bunu sağlamak için aracın soğutma sistemi hattında yer alan borulara T bağlantı atılarak bu sıvının LPG sisteminin karıştırıcı parçasının içinden de geçmesi sağlanıyor. Genelde bu bağlantılar doğru yapılmadığında araç su eksiltebilir. Bu parçaların montajı iyi yapılmak zorunda. Arada kullanılan kelepçe ve benzeri parçaların sağlamlığı da önem arz etmektedir.

Araba neden su eksiltir?

CONTA YAKAN ARABA NEDEN SU EKSİLTİR?

Benzinli ve dizel arabalar belli bir sisteme göre inşa edilmişlerdir. Burada ortaya çıkan ısı, atık gaz ve benzeri birçok değişken önceden tespit edilmiştir. Buna uygun AR-GE çalışmaları ise arabalar da yapılmıştır. LPG daha sonradan takılabilen bir sistem olduğu için, aracınızı bu çalışma şartlarına ayarlamanız gerekmekte. Eğer ki bu ayarı düzgün yapmazsanız, aracınızı da yer alan contalar zamanla aşınacaktır. LPG, benzinin yanmasından daha fazla ısı açığa çıkardığı için, conta ve benzeri argümanlar daha da çok aşınır. Birde yapılan kötü LPG ayarı işleri iyice zorlaştırır. Yüksek ısı contanın yanmasına sebep olur. Conta standart olan özelliğini yitirdiği için su ve motor yağı birbirine karışmaya başlar. Aracınız bu evreden sonra su eksiltmeye başlar. Hatta zamanla su ekleme kutunuzda yağ parçalarını pelte şeklinde görebilirsiniz. Böyle bir duruma yol açmamak için LPG ayarını sürekli ve düzenli kontrol ettirmeniz gerekecek. Ayrıca düzgün ayar yapıldığından da emin olmak gerek.

Araba neden su eksiltir?

TERMOSTAT ARIZASI SU EKSİLTMEYE SEBEP OLUR MU?

Termostat arızası aracınızda baş gösterdiyse, motor iç sıcaklığınız artış gösterecektir. Bu sayede fazla ısınan su genleşme kabından buhar yoluyla dışarı atılacaktır. Bu durum belli bir süre sonra aracınızın su eksiltmesine sebep olacak. Artan sıcaklık, motorun conta ve benzeri argümanları da fazlasıyla zarar vermektedir. Conta yakma ve motorun revizesine kadar uzana bir serüven ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

TERMOSTAT ARIZASI NASIL ANLAŞILIR?

Termostat arızasını anlamak oldukça basittir. Termostatı arızalı bir araç bu sistemin açılıp kapanmasına engel olur. Böylece motor aşırı ısınır. Eğer termostat açılıyorsa radyatöre dönen hartum sıcak olur. Eğer ki açık değil ise bu hortum soğuktur.

Araba neden su eksiltir?

RADYATÖR NEDEN SU EKSİLTİR?

Radyatör sistemi, motor suyunun soğumasını sağlayan parçadır. Genelde aracın en önünde hem dışardan gelen hava hem de arkasında bulunan fan ile içinde dolaşan sıvıyı kısa sürede soğutur. Radyatörün üzerindeki ince kanatçıklar, sıvının sıcaklığını bir an önce dışarıya atılmasını sağlar. Radyatörün içine antifirizli su eklemek gerekir. Bu su sistemin paslanmamasına ve suyun soğuk havalarda donmamasına yardımcı olur. Ancak bazı kullanıcılar maliyet sebebiyle bu alanı musluk suyu ile doldurmayı tercih ederler. Standart su zamanla radyatörde paslanmalara sebep olur. Bu paslı noktalar kıs sürede su kaçırmaya başlar. Böylelikle bu noktadan kaçan su kısa sürede hem radyatörün hemde aracın su eksiltmesine sebep olur.

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