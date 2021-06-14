Araba park etmek sorun olmaktan çıkıyor: Bu tüyolar içinizi rahatlatacak!

Araba park ederken tüm endişelerinizi sonlandırmanız mümkün. İşte seçeceğiniz yerden park sırasında planlamanız gereken tüm detaylarla araba park tüyoları...

NEREYE PARK ETMELİYİZ?

Park sırasında, park yasağı olmayan yerler tabii ki öncelikle tercih edilmesi gereken yerlerdir. Aracımıza park sırasında zarar gelmesini önlemek açısından, diğer araçlara çok yakın park etmemek, yaya geçişlerini kısıtlamamak, engelli araçlarının geçiş alanında olmamak, sokakların ve kavşakların köşesinde park etmemek çok önemli noktalardır.

PARK EDERKEN BUNLARA DİKKAT!

Trafiği aksatmamak, park için aniden durup arkadan gelen araçları şaşırtmamak da gereklidir. Park etmek için trafiğin akışına engel olmadan park edilmelidir. Trafiğin akışına engel olmanız gerekiyorsa da, oraya gelmeden önce aracı yavaşlatarak trafiği durdurup, niyetinizi belli etmeniz gerekmektedir.

İNSAN FAKTÖRÜNÜ UNUTMAYIN

Park manevraları sırasında insan hareketleri, yayalar, bisikletli ve motosikletli gibi küçük araçların da manevra yerine gelerek tehlike yaratıp yaratmadığı kontrol edilmelidir.

