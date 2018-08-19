HABER

Araba sayısı dudak uçuklattı...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.08.2018 11:25 | Son Güncelleme

Brunei Sultanı, 22 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin isimlerinden biri.

Sultan çok geniş araba koleksiyonuyla ünlü.

Yedi bin arabalı sultan

1 / 31

1998'de İngiliz otomobil dergisi Autocar, Sultan'ın arabalarının gizli çekilmiş fotoğraflarını yayınlamıştı.
2 / 31

Çok sayıda lüks ve antika aracın yer aldığı koleysiyonda 7 bin otobilinin bulunduğu tahmin ediliyor.
3 / 31

Şahsi koleksiyonunda 500 Rolls-Royce otomobil bulunan Sultan'ın, dünyada bu marka en fazla araca sahip olan kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
4 / 31

Sultan'ın, kişiye özel üretilmiş konsept araçlara da özel ilgi duyduğu belirtiliyor.
5 / 31

İşte Sultan'ın garajında yer alan araçlardan bazıları...
6 / 31

7 / 31

8 / 31

9 / 31

10 / 31

11 / 31

12 / 31

13 / 31

14 / 31

15 / 31

16 / 31

17 / 31

18 / 31

19 / 31

20 / 31

21 / 31

22 / 31

23 / 31

24 / 31

25 / 31

26 / 31

27 / 31

28 / 31

29 / 31

30 / 31

31 / 31

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Brunei Sultanı araba koleksiyonu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
En güzel Antalya rotaları

En güzel Antalya rotaları

Kurban seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Kurban seçiminde nelere dikkat edilmeli?

İstanbul'a yakın hafta sonu gidilebilecek yerler

İstanbul'a yakın hafta sonu gidilebilecek yerler

Boğa gösterisinde bu kez kan dökülmedi

Boğa gösterisinde bu kez kan dökülmedi

Yollarda Kurban Bayramı trafiği

Yollarda Kurban Bayramı trafiği

Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz

Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.