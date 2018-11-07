Araba yıkanırken klimayı açtı, gözlerine inanamadı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri şaşırttı. Aracı yıkama alanında yıkanırken klimayı açan adam ilginç anlara tanıklık etti. O anları videoya kaydedip sosyal medyada paylaşan adam, konuyla ilgili detaylı bilgi vermedi. Normal şartlarda olmayan bu olayın yapılan yorumlara göre nasıl gerçekleştiği de merak konusu oldu.

