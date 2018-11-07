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Araba yıkanırken klimayı açtı, gözlerine inanamadı

İLGİNÇ HABERLER  | 07.11.2018 10:36 | Son Güncelleme

Araba yıkanırken klimayı açtı, gözlerine inanamadı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri şaşırttı. Aracı yıkama alanında yıkanırken klimayı açan adam ilginç anlara tanıklık etti. O anları videoya kaydedip sosyal medyada paylaşan adam, konuyla ilgili detaylı bilgi vermedi. Normal şartlarda olmayan bu olayın yapılan yorumlara göre nasıl gerçekleştiği de merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
klima araç yıkama köpük

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