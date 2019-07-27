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Arabada bırakılan ve yanarak can veren minik Melih’e en acı veda

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 19:09 | Son Güncelleme

İzmir’in Bergama ilçesinde, tarlada bamya toplayan ailenin otomobilde bıraktığı 3 yaşındaki çocuk, aracın aniden alev alması sonucu hayatını kaybetmişti.

İzmir’in Bergama ilçesinde, tarlada bamya toplayan ailenin otomobilde bıraktığı 3 yaşındaki çocuk, aracın aniden alev alması sonucu hayatını kaybetmişti. Kendi gibi küçük bir tabuta konulan küçük Melih, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bergama ilçesi Hamzalı Süleymaniye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bamya toplamak için tarlaya giden Mehmet Fidan (39) ve Fazilet Fidan (37) çifti, akrabalarıyla birlikte bamya topladığı sırada içinde 3 yaşındaki çocukları Melih Fidan’ı otomobilde bırakmıştı. Aracın kısa devre nedeniyle alev aldığı iddia edilirken, araçta uyuyan minik Melih ağır yaralanmış ve yolda hayatını kaybetmişti. Çocuğunu alevlerin arasından alan baba Mehmet Fidan ise kollarından yaralanmıştı.

Kendi gibi minik tabuta sünnet kıyafetleri sarıldı
Minik Melih’in ölüm haberi ilçeyi yasa boğdu. Melih Fidan için Bergama Kurtuluş Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede duygu dolu anlar yaşanırken, minik Melih’in naaşı küçük tabuta konuldu. Tabuda küçük Melih’in sünnet kıyafetleri de sarıldı. Melih’in tabutuna sarılan anne ve baba güçlükle sakinleştirildi. Cenazeye katılan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da, ailenin akrabaları ve komşularına başsağlığı diledi. 3 yaşındaki Melih Fidan, kinci namazını müteakip Bergama Kurtuluş Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Hamzalı Süleymaniye Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedildi.

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