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  4. Arabada cansız bedenleri bulunmuştu! Korkunç olayda sır perdesi aralandı... Şüpheler o noktada yoğunlaşmıştı

Arabada cansız bedenleri bulunmuştu! Korkunç olayda sır perdesi aralandı... Şüpheler o noktada yoğunlaşmıştı

21.01.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da korkunç bir olay meydana gelmiş ve park halindeki arabanın içinde 3 kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Vücutlarında darp, kesici ve delici alet izine rastlanmazken araçta yoğun egzoz kokusu bulunması ölümlerine ilişkin şüphe uyandırmıştı. Mehmet Gökdemir (43), Satılmış Koç (41) ve Kurban Duran (41), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Öte yandan ölüm nedenleri de ortaya çıktı. İlk inceleme 3 kişinin, egzoz kaynaklı karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi.

Dehşete düşüren olay Ankara'nın Ayaş ilçesi Gökçebağ Mahallesi mevkisinde, dün öğle saatlerinde, meydana gelmişti. Yol kenarında park halindeki otomobilin içinde 3 kişi hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Mehmet Gökdemir, Satılmış Koç ve Kurban Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 3 kişinin vücutlarında darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanılmadı. Aracın içinde ise yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi.

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ÖLÜM NEDENLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hepsi de ilçede çiftçilik yapan Gökdemir, Koç ve Duran'ın, Ankara'da geç saatlere kadar eğlendikten sonra dönüşte aracı yol kenarına çekip uyudukları, bu sırada karbonmonoksitten zehirlenme sonucu öldükleri öğrenildi.

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TOPRAĞA VERİLDİLER

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 3 kişi için memleketleri Beypazarı ilçesinde ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Kurban Duran için Kırbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda, Mehmet Gökdemir için Kurtkovan Mahallesi Mezarlığı'nda, Satılmış Koç için ise Beypazarı Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazelere ölenlerin aileleri ve yakınları katıldı. Duran, Gökdemir ve Koç'un cenazeleri, kılınan namazların ardından toprağa verildi. (DHA)

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Arabada 3 kişinin cesedi bulundu! Hiçbir iz yok, sadece aracın içinde... Arabada 3 kişinin cesedi bulundu! Hiçbir iz yok, sadece aracın içinde...

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