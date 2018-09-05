Arabada sevişen rahipler gözaltına alındı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami sahili yakınlarında, park halindeki araç içerisinde, öğleden sonra saat 3 civarında oral seks yapan iki katolik rahip, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından fark edildi ve polise bildirildi.

New York Post gazetesinin haberine göre; 39 yaşındaki Diego Berrio ve 30 yaşındaki Edwin Giraldo Cortez, araç içerisinde fark edildikten sonra bir vatandaşın ihbarıyla polis tarafından gözaltına alındı.

KİLİSEDEN ATILDILAR

Olay yerine gelen polis memurlarını, aracın camına dokunana kadar fark etmedikleri belirtilen iki katolik rahibin, Şikago şehrinde görev yaptıkları belirtildi. Pazartesi günü gözaltına alınan Berrio'nun 250 dolar, Cortez'in ise bin 500 dolar kefalet ücretiyle salı günü serbest bırakıldığı ifade edildi.

Şikago Başpiskoposu tarafından yapılan açıklamada, araç içerisinde oral seks yaparken yakalanan Berrio ve Cortez'in, artık rahiplik görevinde bulunamayacağı belirtildi.

