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Arabada uyuşturucu kullanan şüpheliler gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 16:04 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu olduğu değerlendirilen 5,71 gram madde ele geçirildi.Olay.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu olduğu değerlendirilen 5,71 gram madde ele geçirildi.
Olay. Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç içerisindeki 2 şahsın durumundan şüphelenen polis kontrol etmek amacıyla şahısların kimliklerini istedi. İsimlerinin H.H.Ş. ve U.Y. olduğu öğrenilen şahısların bulunduğu araçta kontrol gerçekleştiren polis, 5,71 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde ele geçirdi.
Araçta bulunan madde incelenmek üzere Polis Laboratuvarı’na gönderilirken, H.H.Ş. ve U.Y. adlı şahıslar gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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