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  4. Arabadan inerken neye uğradığını şaşırdı! Kendini içeriye zor attı

Arabadan inerken neye uğradığını şaşırdı! Kendini içeriye zor attı

29.01.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de oğlu ile markete giden yaşlı kadın çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle adeta dehşeti yaşadı. Yaşlı kadın otomobilden indiği sırada çatıdan kayan bir kar kütlesi üstüne düştü. Kendini otomobilin içine zar zor atan yaşlı kadın, omuzundan hafif yaralandı. Aracın tavanı çökerken camı ise kırıldı. Korku dolu anlar anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Akılalmaz olay, geçtiğimiz perşembe günü Kandıra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ile markete giden Hasan Koçyiğit, otomobilini marketin önüne park etti.

ARABADAN İNERKEN ÜSTÜNE KAR KÜTLESİ DÜŞTÜ

Arabadan inerek ilerleyen Hasan Koçyiğit, annesinin arabadan inmesi beklediği sırada çatıdan kar kütlesi düştü. Kar kütlesinin üstüne düşmesi ile kendini tekrardan otomobilin içine atan yaşlı kadın, omuzundan hafif bir şekilde yaralandı.

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OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

Otomobilin tavanı kar kütlesi sebebiyle çökerken, camı ise kırıldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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Kocaeli
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