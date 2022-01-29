Arabadan inerken neye uğradığını şaşırdı! Kendini içeriye zor attı

Akılalmaz olay, geçtiğimiz perşembe günü Kandıra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ile markete giden Hasan Koçyiğit, otomobilini marketin önüne park etti.

ARABADAN İNERKEN ÜSTÜNE KAR KÜTLESİ DÜŞTÜ

Arabadan inerek ilerleyen Hasan Koçyiğit, annesinin arabadan inmesi beklediği sırada çatıdan kar kütlesi düştü. Kar kütlesinin üstüne düşmesi ile kendini tekrardan otomobilin içine atan yaşlı kadın, omuzundan hafif bir şekilde yaralandı.

OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

Otomobilin tavanı kar kütlesi sebebiyle çökerken, camı ise kırıldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)





