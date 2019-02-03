Arabadan kobra zehri, evden esrar çıktı

İstanbul’da bulunduğu araçtan 51 cam tüp içerisinde kobra zehri çıkan şahsın Tekirdağ’daki evinde ise 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da polis ekiplerince durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 51 adet cam tüp içerisinde kobra yılan zehri bulundu. Bunun üzerine aracın içerisinde bulunan Fehim S., Yakup A., Gökhan İ. ve Ahmet Ç. gözaltına alındı. Durumun Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi ile polis ekiplerince Fehim S. isimli şahsın Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki evinde yapılan aramada da 2 adet hassas terazi ve 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

