HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Arabadan sarkan bacak görenleri dehşete düşürdü

Arabadan sarkan bacak görenleri dehşete düşürdü

12.05.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir arabanın bagajından sarkan bacak, Avustralya'da polisi harekete geçirdi. Görenlerin dehşete düşüp polise haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler olay anının fotoğraflarını yayınladı. Tabii gerçek bambaşkaydı.

Arabadan sarkan bacak görenleri dehşete düşürdü

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki tüyler ürperten anlar çevredeki halkı paniğe sürükledi. Ancak gerçeği öğrenenler 'derin bir oh' çekti.

Tüyler ürperten manzara karşısında rapor düzenleyen polis ekibi görünen uzvun maket olduğunu polis teşkilatının Twitter hesabından paylaştı.

CANSIZ MANKENE AİT

"Uzuv" aslında bir mankene aitti ve sürücü tarafından kasıtlı olarak diğer sürücüleri korkutmak için konumlandırılmıştı.

Para cezasına çarptırılan sürücü, ''Evet bazen dışarı çıkabiliyor. O sadece cansız bir manken'' dedi. Sürücünün bu tavrı kullanıcılardan büyük tepki toplarken, bir Twitter kullancısı, ''Ne aptalca. Bir insan bunu neden yapar?'' şeklinde sitem etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indiFotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indi
Bir anda ortalık karıştı! Yumruklar konuştuBir anda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Avustralya

En Çok Okunan Haberler

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

İsrail Gazze’ye yeni saldırı düzenledi! Hamas Tel Aviv’e 130 roket attı

İsrail Gazze’ye yeni saldırı düzenledi! Hamas Tel Aviv’e 130 roket attı

Bayraktar'dan Instagram'a sert tepki: İkiyüzlülüğünüz batsın!

Bayraktar'dan Instagram'a sert tepki: İkiyüzlülüğünüz batsın!

Netanyahu'dan skandal sözler: Saldırmaya devam edeceğiz

Netanyahu'dan skandal sözler: Saldırmaya devam edeceğiz

25'inci denemesinde yakayı ele verdi! Her şeyi itiraf etti

25'inci denemesinde yakayı ele verdi! Her şeyi itiraf etti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.