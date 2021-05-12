Arabadan sarkan bacak görenleri dehşete düşürdü

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki tüyler ürperten anlar çevredeki halkı paniğe sürükledi. Ancak gerçeği öğrenenler 'derin bir oh' çekti.

Tüyler ürperten manzara karşısında rapor düzenleyen polis ekibi görünen uzvun maket olduğunu polis teşkilatının Twitter hesabından paylaştı.

Tibia hear the one about Logan police who went out on a limb to intercept a car at Slacks Creek last month? pic.twitter.com/0c6CCW6VVJ — Queensland Police (@QldPolice) May 11, 2021

CANSIZ MANKENE AİT

"Uzuv" aslında bir mankene aitti ve sürücü tarafından kasıtlı olarak diğer sürücüleri korkutmak için konumlandırılmıştı.

Para cezasına çarptırılan sürücü, ''Evet bazen dışarı çıkabiliyor. O sadece cansız bir manken'' dedi. Sürücünün bu tavrı kullanıcılardan büyük tepki toplarken, bir Twitter kullancısı, ''Ne aptalca. Bir insan bunu neden yapar?'' şeklinde sitem etti.

