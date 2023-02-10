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Arabalar zıpladı, yer yer yerinden oynadı! Kahramanmaş'taki depremin simgesi olabilecek en korkunç görüntü

10.02.2023 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yer yerinden oynadı, yollar yarıldı, arabalar çatladı... Peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta kaydedilen bir görüntü sarsıntının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerine göre deprem anında yaşanan dehşet anbean görüntülendi.

Arabalar zıpladı, yer yer yerinden oynadı! Kahramanmaş'taki depremin simgesi olabilecek en korkunç görüntü

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 deprem büyük yıkımlara neden oldu. Depremler başta Gaziantep ve Hatay olmak üzere, Adana, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa'da da çok şiddetli bir şekilde hissedildi.

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem birçok ilde yıkıma yol açtı.

Depremin ardından ekipler ilk andan itibaren bölgeye sevk edilerek canla başla arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

DEPREM GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Yüzyılın felaketinde arama kurtarma çalışmaları da hız kesmeden devam ederken deprem anının en korkutucu görüntüsü ortaya çıktı.

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YER YERİNDEN OYNADI, ARABALAR ZIPLADI

Son görüntülerde, yerin adeta dalga gibi hareket ettiği, üzerindeki arabaların ise yerinde zıpladıkları görüldü.

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deprem Kahramanmaraş

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