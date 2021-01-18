Arabalara özel Alexa sürümü geliştirildi

Şirket, bir basın bülteninde, “her şirketin benzersiz kişiliğine ve müşteri ihtiyaçlarına göre benzersiz uyandırma sözcükleri, sesleri ve yetenekleri yaratmalarına olanak tanıyacak.'' ifadelerini kullandı.

Alexa Custom Assistant, müşterilerin hem Alexa’yı hem de kendi markalı asistanlarını “eşzamanlı çoklu asistan işbirliği adı verilen bir ürün yapmaları için kullanmalarına izin verecek. Amazon, “markanın asistanının ürün uzmanı olarak hareket etmesine izin verirken Alexa ise günlük ihtiyaçlara yardımcı olmaya devam ediyor” diye yazdı. Tüm bunlar, şirketlerin daha düşük “maliyet, karmaşıklık ve pazara sunma süresi” ile sesli deneyimler oluşturmasına yardımcı olacak.

Amazon, CES 2021’de Alexa asistanını Lamborghini ve Rivian araçlarına getireceğini açıklamıştı. Firma, navigasyon ve çağrılar gibi normal işlevlerin yanı sıra iklim kontrolünü, pencereleri ve diğer temel araç işlevlerini sesle kontrol etmenize izin vereceğini de vadetti.

MALİYETİ BELLİ DEĞİL

Yeni gelişme, Amazon’un CES 2021’de söz verdiği vaatlerden birine benziyor. Alexa işlevleri özelleştirilmiş araç işlevlerinin üzerinde de çalışıyor. Amazon, Alexa Custom Assistant ile ilgili maliyetleri veya diğer ayrıntıları henüz açıklamadı. Ancak, Amazon’un geliştirdiği tüm AI teknolojisini alıp başka markalara pazarlaması çok mantıklı. Şirket, Alexa Custom Assistant’ı araçlarına entegre edecek ilk firmanın Fiat Chrysler Automobiles’in (FCA) olacağını duyurdu.

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