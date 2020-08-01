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  4. Arabalı feribotta sıra kavgası böyle görüntülendi

Arabalı feribotta sıra kavgası böyle görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2020 11:13 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da feribotta sıra bekleyen yolcularla feribot görevlileri arasında 'sıra dışından yolcu bindiği' nedeniyle kavga çıktı. O anlar bir başka yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İddiaya göre Tekirdağ'dan Avşa Adası'na gidecek feribota binmek için sıra bekleyen sürücüler, sıra dışından başka yolcuların feribota bindiğini görünce tepki gösterdi. Feribot görevlileri ile sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sıra bekleyen sürücülerle feribot görelileri arasında kavga çıktı.

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O anlar ise feribottaki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde feribot görevlileriyle yolcular arasında tartışmalar yaşandığı ve birçok yolcunun sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları görülüyor.

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DHA

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