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  4. "Arabama tuttuğunu görünce dehşete kapıldım" dedi, belediyeden şikayetçi oldu! "Samsun, Ankara, İstanbul’a tamire götürdüm, sonuç alamadım"

"Arabama tuttuğunu görünce dehşete kapıldım" dedi, belediyeden şikayetçi oldu! "Samsun, Ankara, İstanbul’a tamire götürdüm, sonuç alamadım"

14.07.2024 13:17
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14.07.2024 13:17
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Amasya’da Alper Arslan (32), su tankerinin ağaçlara tuttuğu tazyikli suyun, park halindeki otomobilinin sunroof'undan içeri girdiğini ve aracını çalışmaz duruma getirdiğini öne sürdü. "Otomobilin içine su girdiğinden elektrik aksamı ciddi hasar gördü. Arabam çalışmadı. Samsun, Ankara, İstanbul’a tamire götürdüm. Sonuç alamadım." diyen Arslan, belediyeden şikayetçi olup, hukuki süreç başlattı. Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ise, Mahkeme ne karar verirse onun gereğini yaparız." dedi.

Olay, Merzifon ilçesindeki Taştan Sönmez Caddesi’nde meydana geldi. Alper Arslan, otomobilini evinin önüne park etti. Arslan, sabah aracını su içinde gördü. Binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Arslan, belediyeye ait su tankerinin ağaçları sularken tazyikli suyun aracın sunroof kısmından içeri girdiğini tespit etti. Alper Arslan, Merzifon Belediyesi’nden şikayetçi oldu.

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"GÖRÜNCE DEHŞETE KAPILDIM"

Belediyenin sunroof’u açık bıraktığı için kendini suçladığını belirten Alper Arslan, “Belediye çalışanının ağaçları sulamak için arabama su tuttuğunu görünce dehşete kapıldım. Vakit kaybetmeden Merzifon Belediyesi’ne gidip kamera kayıtlarını izleterek durumu anlattım.

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Otomobilin içine su girdiğinden elektrik aksamı ciddi hasar gördü. Arabam çalışmadı. Samsun, Ankara, İstanbul’a tamire götürdüm. Sonuç alamadım. Herkesin aracı değerli elbette. Benim için de arabamın manevi değeri büyük. Yasal süreci başlattım” dedi.

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"MAHKEME NE KARAR VERİRSE ONUN GEREĞİNİ YAPARIZ"

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ise konuyla ilgili olarak, "Hukuki süreç devam ediyor. Mahkeme ne karar verirse onun gereğini yaparız. İstemeden de olsa üzücü bir olay olmuş" dedi.

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(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Amasya Merzifon belediye
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