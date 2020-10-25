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“Arabamız bozuldu” dediler, kendilerinden şüphelenen vatandaşı böyle darp ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 14:56 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Felizli ilçesinde bir vatandaş, ciplerinin bozulduğunu söyleyerek şüpheli bir şekilde hareketler sergileyen şahıslara yardım etmek istemeyince darp edildi.

Sakarya’nın Felizli ilçesinde bir vatandaş, ciplerinin bozulduğunu söyleyerek şüpheli bir şekilde hareketler sergileyen şahıslara yardım etmek istemeyince darp edildi. Vatandaşı darp eden şahıslar, ‘bozuldu’ dedikleri aracıyla kaçtı.
Olay, gece saatlerinde Sakarya’nın Felizli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemil Serhoş, isimli vatandaş gece saatlerinde iş yerini kapattıktan sonra aracı ile evine dönmek için yola çıktı. Bu sırada yol ortasında duran bir cipten inen 2 şahıs Serhoş’u durdurarak araçlarının bozulduğunu söyledi. Şahıslar Serhoş’tan otomobili ile cipi çekmesini istedi. Şahısların tedirgin hareketlerinden şüphelenen Serhoş şahıslara yardım edemeyeceğini söyledi. Daha sonra şahıslar Serhoş’u darp etmeye başladı. Aracını sürerek şahıslardan kurtulan Serhoş, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Serhoş’u darp eden 2 kişi ve gözcülük yaptığı belirlenen bir şahıs koşarak cipe bindi. Şahıslar daha sonra bozulduğunu söyledikleri ciple kayıplara karıştı.

Vatandaş olay anını anlattı
Olayla ilgili konuşan Cemil Serhoş,"Saat 01.40 sıralarında dükkanı toplarken iki şahsın beni izlediğini fark ettim. Eve giderken iki kişi kaputu açmıştı. Eliyle işaret yaptı, insanlık namına durdum. Aşağı inmemi beklediler, bu saatte yardımcı olamam dedim. Kapımı açmaya çalıştı ben yola devam ettim. Hiç husumetim yok, birileri tarafından gönderilmiş olabilirler. Emniyet ekipleri konuya bakıyor. Hak ettikleri cezayı almalarını sabırla bekliyorum" dedi.

Olay anı kamerada
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların Serhoş’un aracını durdurdukları görülüyor. Daha sonra şahıslar bir anda Serhoş’u darop etmeye başlıyor. Serhoş aracını sürerek şahıslardan kaçıyor. Daha sonra Serhoş’u darp eden 2 kişi ve araca yaklaşık 10 metre uzaklıkta bekleyen 1 kişi koşarak cipe biniyor. Şahıslar daha sonra ciple bölgeden uzaklaşıyor.

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