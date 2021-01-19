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Araban’da ekiplerin kar mesaisi

19.01.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’in Araban ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekiplerinin yoğun kar mesaisi başladı.Araban Belediyesi ekipleri, gece geç saatlerinde başlayan ilçe merkezi ve kırsalında etkili olan kar yağışının ardından ekipler teyakkuza geçti.

Gaziantep’in Araban ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekiplerinin yoğun kar mesaisi başladı.
Araban Belediyesi ekipleri, gece geç saatlerinde başlayan ilçe merkezi ve kırsalında etkili olan kar yağışının ardından ekipler teyakkuza geçti. Gece saatlerinden itibaren kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmalarına başlayan ekipler, yaşanan olumsuzluklara ise anında müdahale etti. Belediye ekiplerinin ilçe kırsalındaki yaptığı karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Ekiplerimizin kar mesaisi devam ediyor. Mahallelerimizde kar nedeniyle kapanan yollarda küreme ve buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarımızı tamamladık" diye konuştu.

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