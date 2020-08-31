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Arabanın aküsünü böyle çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 12:19 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, park halindeki bir aracın akülerini çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.Olay, Ağaçişleri Sanayi 20.

Arabanın aküsünü böyle çaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, park halindeki bir aracın akülerini çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, Ağaçişleri Sanayi 20. Sokakta meydana geldi. Ferdi Cangüloğlu, bir fabrikanın arka kısmına 38 VK 619 plakalı aracını park etti. İki hafta sonra aracını bulunduğu yerden kaldırmaya giden Cangüloğlu, hayatının şokunu yaşadı. Arabanın çalışmadığını gören sürücü, arabanın kaputunu açtığında akünün olmadığı gördü. Güvenlik kamerası görüntüleri izleyen araç sahibi, iki kişinin gelip arabadaki aküyü alıp gittiğini fark edince neye uğradığını şaşıp kaldı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelip incelemede bulundu. Polis şimdi her yerde iki akü hırsızını arıyor.

Arabanın aküsünü böyle çaldı

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