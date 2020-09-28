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Arabanın altındaki kediyi çıkarmak isterken canından oluyordu!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 11:11 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta sokakta oynayan bir çocuk aracın altındaki kediyi çıkarmak isterken başka bir arabanın altında kaldı. Ağır yaralanan çocuğun yardımına önce arkadaşları koştu. Korkunç anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir çocuk sokakta arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıktı. Bu sırada bir kedi görerek onu sevmek istedi ancak kedi arabanın altına girdi. Araç altındaki kediyi çıkarmak isteyen çocuk yola yatarak kediyi bakmaya çalıştı. Bu sırada sokağa giren başka bir araba yerde yatan çocuğu göremeyerek çarptı. Aracın altında kalarak birkaç metre sürüklenen çocuk çocuğu ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların tepkisiyle kazayı fark eden sürücü, aracını durdurarak yardıma koştu. Araç altında kalan çocuğu, çıkarmak için arkadaşları da büyük çaba harcadı. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla araç kaldırarak altında ezilen çocuk çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan çocuğun bacakları kırılırken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA

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