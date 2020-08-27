Arabanın camından sarkan maymun görenleri şaşkına çevirdi

Trafikte giderken arabanın camından sarkan bir maymun görseniz ne yaparsınız? Tabii ki cep telefonunuza sarılıp o anları ölümsüzleştirmek istersiniz. ABD’li Charles Newman da aynı şeyi yaptı. ABD'nin Tuscaloosa'daki McFarland Bulvarı'nda kırmızı ışığa yakalandığında önündeki siyah arabanın camından sarkan ufak maymunu görünce cep telefonunun kamerasını çalıştırdı.

Görüntülerde Amerikan futbolu tişörtü giymiş minik bir maymun trafik ışıklarında bir arabanın camından sarktığını gören sürücüler şaşkına döndü. The University of Alabama's Crimson Tide Amerikan futbol takımı forması giyen maymunun görüntülerinin yer aldığı videoyu "Tuscaloosa'da işler biraz muzlaşıyor" notuyla Twitter’da paylaştı. Newman’ın maymunlu videosu çok kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu.

