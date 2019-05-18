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Arabanın çarptığı çocuğu, annesi çuval gibi kaldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 12:59 | Son Güncelleme

Hatay’da, annesinin elini bırakarak yola fırlayan çocuğa araba çarptı.

Arabanın çarptığı çocuğu, annesi çuval gibi kaldırdı

Hatay’da, annesinin elini bırakarak yola fırlayan çocuğa araba çarptı. Kazazede çocuğu annesi çuval gibi kaldırırken, kaza anı ve sonrası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde annesinin elinden tuttuğu E.A., yolun sonunda annesinin elini bırakarak tekrar yola atladı. E.A.’nın bir anda yola atladığını fark eden 31 NY 911 plakalı araç sürücüsü B.K., fren tutsa da çocuğa çarpmaktan kurtulamadı. Kaza sonrası yerden kalkamayan E.A.’nın annesi, oğlunu çuval gibi kaldırarak yol kenarına aldı. Çevredekilerin haber ermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından E.A.’yı Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
E.A.’nın hastanedeki tedavilerinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arabanın çarptığı çocuğu, annesi çuval gibi kaldırdı

Arabanın çarptığı çocuğu, annesi çuval gibi kaldırdı

Arabanın çarptığı çocuğu, annesi çuval gibi kaldırdı

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