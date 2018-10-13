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Arabanın içini gören şoke oldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 08:59 | Son Güncelleme

İzmir'de, alçılı ayağıyla araba kullanan bir sürücü 'pes' dedirtti. Sağ bacağı alçıda olan sürücü, araç kullanırken telefonla konuşmaktan ve sigara içmekten de vazgeçmedi.

Arabanın içini gören şoke oldu!

Yeni Asır gazetesinde yer alan habere göre, İkiçeşmelik Caddesi boyunca, kırık ayağını yan koltuğa uzatarak araç kullanan sürücü, fark edilmeden trafikte ilerlemeye devam etti.

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