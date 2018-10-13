Arabanın içini gören şoke oldu!

Yeni Asır gazetesinde yer alan habere göre, İkiçeşmelik Caddesi boyunca, kırık ayağını yan koltuğa uzatarak araç kullanan sürücü, fark edilmeden trafikte ilerlemeye devam etti.
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