Arabanın Motoru Hararet Yaparsa: Motor Neden Hararet Yapar?

Araçta Hararet Sorunu! Araçlarda iter yeni olsun ister eski hararet sorunu ile karşılaşılabilir. Motorun hararet yapmasının nedenleri kullanıcı hatası ya da parçalardaki bozulma - deformansyon şeklinde açıklanabilir. Motorun hararet yaptığını nasıl anlarız / motorda harareti önleyen sistem ve soğutma sistemi parçaları / motorda hararet nedenleri / motor hararet yaparsa ne yapmalı şeklinde içeriğimizi başlıklara bölerek inceleyelim… Motorun Hararet Yaptığı Nasıl Anlaşılır? Aracın gösterge panelinde yer alan bir ibre vardır. Termometreye benzeyen bu ibre kırmızı ise “motorda hararet var” demektir. Hararet ibresi, motorun fazla ısındığını gösterir. Araçta Harareti Önleyen Sistem ve Motor Soğutma Parçaları Nelerdir? Motor, belirli bir enerjiye ulaşarak motorlu taşıtın çalışmasını yani hareket etmesini sağlayan bir mekanizmadır. Bu mekanizma ihtiyaç duyduğu enerjiye ulaşırken aşırı derece ısınabilir. Bu ısınma, metali ve diğer malzemeleri bozar. Çalışmalarını önler. Öyleyse ısınmayı istenen seviyede tutmanın bir yolunu bulmak gerekir. Bu amaçla motora eşlik edecek bazı parçalar kullanılır. Bunlar soğutmayı sağlayacak parçalardır. Peki, soğutma sistemi parçaları nelerdir, tek tek bakalım...

Soğutma Sıvısı Adı üstünde sıvı formda bir maddedir. Bu sıvı, motor parçaları içinde gezinerek hararetini alırken ısınır. Onun devirdaimini sağlamak için bir pompa ve onun soğumasını sağlamak için de bir radyatöre gerek vardır. Soğutma Pompası Soğutma sıvısının devirdaimi için çalışır. Pompanın dönme hızı ile soğutma suyu soğur ardından tekrar motora gönderilir. Radyatör Soğutma sıvısı, sıcak motor parçaları üzerinde gezinirken ısınır. Isınan suyun işe yaraması için tekrar soğutulması gerekir. Bu amaçla burada bir radyatör çalışır. Bu radyatör de çalışırken ısınır ancak aracın altında ve dışa dönük bir konumda olduğu için araç hareket halindeyken rüzgarı yer ve soğur. İşte bu nedenle az sonra açıklayacağımız üzere hararet yapan arabayı bir anda durdurmak doğru olmaz. Çünkü radyatörün soğuması için rüzgarı yemesi önemli bir fark yaratır. Termostat Radyatöre gidecek olan debi miktarını ayarlamakla görevlidir. Pompadan gelen suyun ne kadar ısındığını ölçer. Motor istenen sıcaklığın üstüne çıktığında termostat devreye girer. Hararet Müşürü Motor hararet müşürünün bozulmasıdır. Hararet müşürünün görevi, soğutma suyu sıcaklığını belirleyip motor kontrol ünitesine bildirmektir. Müşürün yanlış ölçüm yapması, radyatör fanının devreye girmesini engeller ve bu da hararetin yükselmesine neden olur

Motor Neden Hararet Yapar? Motorun hararet yapmasının nedenleri genellikle aşağıdaki gibidir: Sürekli yanlış viteste kullanım ya da çok uzun süre çok yüksek hızda seyir gibi kullanıcı hatarları

Soğutma sistemi parçalarının eskimiş - okside olmuş - korozyona uğramış - bozulmuş olması. Arabanın Motoru Hararet Yapınca Ne Yapmalısınız? Benzinli ya da dizel motorlu araçlarda fosil yakıtların yakılması ile enerji açığa çıkar. Bu enerji, aracın hareket etmesi gereklidir. Enerji açığa çıkarken de bir ısı ortaya çıkar. Ancak bazı durumlarda yanma sonucu ortaya çıkan sıcaklık istenmeyen seviyelere ulaşır. Bu aşırı ısınmanın adı, motor hararetidir. Sanılanın aksine filmlerdeki gibi motordan dumanlar yükselmez, sadece gösterge panelinde yer alan ibre kırmızı kısma gelir. Bu da kullanıcıya “motor ve parçaları fazla ısındı ve soğutma ekipmanında sorun var, soğutma işi yapılamıyor” mesajını verir. Peki, motor hararet yapınca ne yapmalı ve ne yapmamalı? Aniden aracı durdurmayın ki radyatör rüzgarı yiyerek soğusun.

Aracı gölge bir yere çekip kontağı ve klimayı kapatın. Kaputu açıp bir süre bekleyin.

Motor suyu kaynamış olacağı için hemen elle müdahale etmeye kalkmayın.

Su kaybını kontrol etmek için radyatör kapağını açın. Fakat bunu arabanız tamamen soğuduktan sonra yapmalısınız. Aksi durumda kaynayan su yüzünüzü, ellerinizi yakabilir.

Su kaybından dolayı araba hararet yapmışsa su ekleyin.

Su seviyesi normalse bir tamirci çağırmanız ya da arabanızı en yakın tamirciye götürmeniz gerekir.

Araç Bakımında Soğutma Sistemi Çok Önemli! Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere motorlu bir araçta soğutma ekipmanının iyi işlev görmesi çok önemli. Öyleyse periyodik bakımlarda aracın soğutma sisteminin durumuna bakmak ve baktırmak şart. Çünkü aniden yolda kalma hallerinin en yaygın iki nedeninden biri arabanın hararet yapması. İkincisi mi, o da akü bitmesi :) Yolda Kalmamak ve Motor Bakım Masrafını Düşürmek İçin… Hararet sorunu çok sık karşılaşılan bir motor arızasıdır. Evet, doğurdna motorla ilgili olduğu için motor arızası olarak kabul edilir. Aracın hararet yapması motoru etkiler ve motorun ömrünü kısaltır. Bu nedenle de hem aniden yolda kalabilirsiniz ve hem de motor masrafı ile karşılaşabilirsiniz. Motorunda sorun olan bir aracı ikinci elde satmak da çok zordur. Zira, artık hemen her alıcı ekspertiz yaptırıyor. Değişecek veya bakımı yapılacak kısmın maliyeti az bile çıksa ki genellikle motor parçaları söz konusu olduğunda maliyetler yüksek olur, alıcı motor arızası endişesine kapılarak cayar. Bu nedenle motorda harareti önleyen parçaların yani araç soğutma sistemi parçalarının bakımı konusuna özen gösterin.