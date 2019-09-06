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Arabanın teyibine saklanan uyuşturucu keskin burun Rona’ya takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

Bursa’da şüpheli aracı arayan polis, otomobilin teybine gizlenen uyuşturucuyu Rona sayesinde buldu.Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 6 kişiyi takibe alındı.

Arabanın teyibine saklanan uyuşturucu keskin burun Rona’ya takıldı

Bursa’da şüpheli aracı arayan polis, otomobilin teybine gizlenen uyuşturucuyu Rona sayesinde buldu.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 6 kişiyi takibe alındı. Yapılan takiplerin ardından gözaltına alınan 6 kişinin ev ve arabalarında arama yapıldı. Aramalarda 110 gram metamfetamin, 100 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 3 bin 625 gram para ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şahısların araçlarının teyibinin arkasına hazırladıkları düzeneğin içine gizledikleri uyuşturucu madde, eğitimli narkotik köpeği Rona’ya takıldı. Rona’nın tepki verdiği bölmede arama yapan ekipler uyuşturucu maddeyi çıkardı.
Gözaltına alınan 6 şahıstan İ.A, M.D. ve F.Y. isimli şahıslar uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Şahıslardan İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şahsın sorgusu devam ediyor.

Arabanın teyibine saklanan uyuşturucu keskin burun Rona’ya takıldı

Arabanın teyibine saklanan uyuşturucu keskin burun Rona’ya takıldı

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